تصل لـ 55 الف جنيه .. أرخص سيارة تقدمها شيري "بالأسعار الجديدة"

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024، زيادة سعرية هي الاولى من نوعها في العام الجديد، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى والثانية بقيمة بلغت 45 ألف جنيه، بينما قدرت الزيادة السعرية للفئة الثالثة نحو 55 ألف جنيه، وعلى الرغم من هذه الزيادات تبقى هي النسخة الارخص في السوق المصري ضمن عائلة شيري الصينية.

شيري اريزو 5

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 في مصر، واستعراض ابرز المواصفات الخاصة بها.

مواصفات وتجهيزات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

عدد 2 وسادة هوائية للحماية.

فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل.

مساعد الثبات على الطرق المرتفعة مع نظام ESP.

حساسات ركن خلفية وكاميرا.

انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.

مرايات جانية كهربائية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جنوط رياضية.

شيري اريزو 5

شاشة تتوسط قمرة القيادة ونظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء وزجاج كهربائي.

قفل مركزي للابواب وريموت تحكم.

فتحة سقف كهربائية.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

قوة اجمالية 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى واخر أوتوماتيكي الاداء.

تقنية الجر الأمامي.

شيري اريزو 5

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 بعد زيادات يناير 2024

الفئة الاولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 665 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 690 ألف جنيه بدلاً من 645 ألف جنيه.