شيري أريزو 5 هاي لاين 2023 كسر زيرو بهذا السعر

ظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة إلكترونيًا في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية تقارب الـ 4000 كيلومتر، وضمن فئة هاي لاين الأعلى تجهيزا.

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 "هاي لاين" التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بتجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، فتحة سقف كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، جنوط.

شيري اريزو 5

وتضم السيارة شيري اريزو 5 "هاي لاين" مقود حركة متعدد الوظائف، يدعم الكثير من انظمة التحكم، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ريموت تحكم، انذار، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة بنفس الناحية.

شيري اريزو 5

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة قدرها 114 حصان، و141 نيوتن متر من عزم الدوران الاقصى، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي"، ومدة زمنية قدرها 11.5 ثانية وذلك وصولاً من النقطة الخاصة بالثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5

وتضم السيارة شيري اريزو 5 فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 2670 مم لطول قاعدة العجلات، و4572 مم للطول الكلي، و1825 مم للعرض، وبارتفاع كلي 1482 مم.

سعر شيري اريزو 5 "هاي لاين" 2023 كسر زيرو

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع تحت حالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه عن فئة هاي لاين، بينما تباع هذه الفئة بسعر رسمي تحت موديل 2024 بقيمة قدرها 645 ألف جنيه.