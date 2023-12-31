عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري أريزو 5 هاي لاين 2023 كسر زيرو بهذا السعر

شيري اريزو 5
شيري اريزو 5

ظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة إلكترونيًا في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية تقارب الـ 4000 كيلومتر، وضمن فئة هاي لاين الأعلى تجهيزا.

اشتري تويوتا فورتشنر 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

اركب لاند روفر موديل 2022 "كسر زيرو" بهذه القيمة

ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو 2023.. اعرف بكام

كيا سبورتاج TOPLINE كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 "هاي لاين" التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بتجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، فتحة سقف كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، جنوط.

شيري اريزو 5 

وتضم السيارة شيري اريزو 5 "هاي لاين" مقود حركة متعدد الوظائف، يدعم الكثير من انظمة التحكم، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ريموت تحكم، انذار، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة بنفس الناحية.

شيري اريزو 5 

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة قدرها 114 حصان، و141 نيوتن متر من عزم الدوران الاقصى، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي"، ومدة زمنية قدرها 11.5 ثانية وذلك وصولاً من النقطة الخاصة بالثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 

وتضم السيارة شيري اريزو 5 فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 2670 مم لطول قاعدة العجلات، و4572 مم للطول الكلي، و1825 مم للعرض، وبارتفاع كلي 1482 مم.

 

سعر شيري اريزو 5 "هاي لاين" 2023 كسر زيرو

 

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع تحت حالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه عن فئة هاي لاين، بينما تباع هذه الفئة بسعر رسمي تحت موديل 2024 بقيمة قدرها 645 ألف جنيه.

شيري أريزو هاي لاين كسر زيرو سعر شيري اريزو 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

أسعار فيات تيبو 2024 الجديدة في مصر.. صور

بأفضل سعر.. سيارة عائلية من تويوتا "أوتوماتيك" وبـ7 مقاعد

سيارة بـ38 ألف جنيه فقط.. تعرف عليها

اشتري تويوتا فورتشنر 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

لمحبي الهاتشباك.. أسعار أبرز السيارات المقدمة بالسوق المصري في 2023

مرسيدس E300 تظهر بـ"أغرب" تعديل في 2024 .. صور

اركب لاند روفر موديل 2022 "كسر زيرو" بهذه القيمة

سوزوكي فيتار 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

فيوتشر يرفض طلب الأهلي في صفقة عمر كمال

بلماضي يستبعد منتخب الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

ببلاش .. أماكن للفسحة في رأس السنة 2024

عيدية رأس السنة.. القومي للأجور: بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور غدا

بأسعار مخفضة .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها

زيادة الراتب.. شروط ترقيات الموظفين 2024 بقانون الخدمة المدنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ