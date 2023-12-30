اشتري تويوتا فورتشنر 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من اقوى السيارات التي قدمتها العلامة التجاريةاليابانية في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، وظهرت هذه النسخة للبيع تحت حالة كسر الزيرو على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة 5000 كيلومتر.

وتباع السيارة تويوتا فورتشنر عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الفبريكا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج إلى جانب انتمائها للفئة ELEGANCE ضمن موديلات 2023، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

السيارة تويوتا فورتشنر 2023

وتستمد السيارة تويوتا فورتشنر 2023 قوتها من محرك 4000 سي سي، سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يمكنه انتاج 234 حصانا، و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

السيارة تويوتا فورتشنر 2023

وتضم السيارة تويوتا فورتشنر 2023 مثبت سرعة، مكيف هواء بمحارج خلفية، جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن".

السيارة تويوتا فورتشنر 2023

وتأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2023 بمقاعد من الجلد، واضاءة داخلية، ومرايات جانبية كهرباية، ونوافذ كهربائية التحكم لجميع النوافذ، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية واخرى أمامية، ووسائد هوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS.

السيارة تويوتا فورتشنر 2023

وتحتوي السيارة تويوتا فورتشنر 2023 على نظام المساعد على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وجنوط رياضية، وانذار مانع للسرقة، ونظام صوتي ترفيهي، وكاميرا أمامية، ونظام صوتي ترفيهي.

السيارة تويوتا فورتشنر 2023

سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2023 بحالة "كسر الزيرو"

وتقدم السيارة تويوتا فورتشنر 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 3 مليون و700 الف جنيه، وذلك بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال.