أخبار السيارات |سعر هيونداي توسان وتويوتا كورولا "كسر زيرو"...بـ160 ألف جنيه اركب سيارة أوتوماتيك..أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة رينو لوجان، من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث اكتسبت شعبية كبيرة في مصر، نسبة لانتمائها للفئة الاقتصادية، بالاضافة إلى مساحتها المناسبة للعائلة، وايضا تجهيزاتها الفنية.

تعد هيونداي توسان، من ابرز السيارات الرياضية بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، وتمكنت تلك النسخة من تحقيق شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات، حيث يبحث عنها الكثير لشرائها سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا.

يريد الكثير من الاشخاص شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات اوتوماتيكي، وبسعر مناسب، وسط تنوع الموديلات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات.

استقبل السوق المصري عدد كبير من السيارات في عام 2023، والتي تنوعت بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات الهيكلية، بين السيدان والهاتشباك، وابرزها كانت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام سواء من عائلة الكروس اوفر أو الـ SUV.

قدم السوق المصري عدد كبير من السيارات في عام 2023، والتي تتنوع من ناحية بلد المنشأ، والعلامات التجارية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا التنوع من ناحية الاسعار.

يضم السوق المصري عددا كبيرا من موديلات 2024، والتي تباع بحالة الزيرو، أو المستعمل، أو حالة كسر الزيرو أيضا، والتي تلقى اقبالا كبيرا بين المقبلين على فرصة شراء سيارة، إلى جانب تنوع الفئات المقدمة والعلامات التجارية.

انطلقت بالاسواق الصينية النسخة الكهربائية الجديدة BOZHI 4X، والتي تعد انتاج مشترك بين شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، وشركة GAC الصينية، حيث تضم هذه السيارة عدد من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تمتعها بتصميم خارجي مميز ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

تقدم شركة لكزس رائدة صناعة السيارات في اليابان، نسختها الجديدة LBX، والتي تنمتي إلى فئة السيارات الرياضية من طراز SUV، وتأتي هذه النسخة بعدد كبير من التجهيزات، بالاضافة إلى عدة خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي، ومظهر عصري.