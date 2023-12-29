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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |سعر هيونداي توسان وتويوتا كورولا "كسر زيرو"...بـ160 ألف جنيه اركب سيارة أوتوماتيك..أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بأفضل سعر .. اركب رينو لوجان "أوتوماتيك" موديل 2016

تعتبر السيارة رينو لوجان، من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث اكتسبت شعبية كبيرة في مصر، نسبة لانتمائها للفئة الاقتصادية، بالاضافة إلى مساحتها المناسبة للعائلة، وايضا تجهيزاتها الفنية.

هيونداي توسان 2022 "زيرو" للبيع بهذا السعر

تعد هيونداي توسان، من ابرز السيارات الرياضية بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، وتمكنت تلك النسخة من تحقيق شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات، حيث يبحث عنها الكثير لشرائها سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا.

بـ160 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك هاتشباك

يريد الكثير من الاشخاص شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات اوتوماتيكي، وبسعر مناسب، وسط تنوع الموديلات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات.

أحدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

استقبل السوق المصري عدد كبير من السيارات في عام 2023، والتي تنوعت بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات الهيكلية، بين السيدان والهاتشباك، وابرزها كانت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام سواء من عائلة الكروس اوفر أو الـ SUV.

أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 .. بالاسعار

قدم السوق المصري عدد كبير من السيارات في عام 2023، والتي تتنوع من ناحية بلد المنشأ، والعلامات التجارية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا التنوع من ناحية الاسعار.

 

تويوتا كورولا 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف بكام

يضم السوق المصري عددا كبيرا من موديلات 2024، والتي تباع بحالة الزيرو، أو المستعمل، أو حالة كسر الزيرو أيضا، والتي تلقى اقبالا كبيرا بين المقبلين على فرصة شراء سيارة، إلى جانب تنوع الفئات المقدمة والعلامات التجارية.

 

بمدى يصل لـ 615 كم تويوتا تقدم BOZHI 4X الكهربائية .. وبهذا السعر

انطلقت بالاسواق الصينية النسخة الكهربائية الجديدة BOZHI 4X، والتي تعد انتاج مشترك بين شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، وشركة GAC الصينية، حيث تضم هذه السيارة عدد من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تمتعها بتصميم خارجي مميز ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

 

لكزس تقدم احدث سياراتها "LBX" الرياضية الجديدة .. صور

تقدم شركة لكزس رائدة صناعة السيارات في اليابان، نسختها الجديدة LBX، والتي تنمتي إلى فئة السيارات الرياضية من طراز SUV، وتأتي هذه النسخة بعدد كبير من التجهيزات، بالاضافة إلى عدة خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي، ومظهر عصري.

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