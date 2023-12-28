أحدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

استقبل السوق المصري عدد كبير من السيارات في عام 2023، والتي تنوعت بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات الهيكلية، بين السيدان والهاتشباك، وابرزها كانت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام سواء من عائلة الكروس اوفر أو الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

1 – بيجو 408

تضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 جنوط رياضية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات حركة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث ومدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، حساسات حركة أمامية، نظام صوتي، تحكم بالمناخ، مقاعد كهربائية.

وتحتوي ايضا على وسائد هوائية جانبية وأمامية، مانع السرقة ايموبليزر، نظام مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل،، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة اجمالية 215 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، دفع أمامي.

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و949 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و169 ألف و990 جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

2 – جيتور داشينج

تضم جيتور داشينج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تبدأ اسعار السيارة جيتور داشينج 2024 من مليون و159 ألف جنيه للفئة الاولى، حتى مليون و239 ألف جنيه للفئة الثانية.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

3 - رينو اوسترال

يمكن للسيارة رينو اوسترال 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG.

اسعار السيارة رينو اوسترال 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى رينو اوسترال 2024 بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو اوسترال 2024 بسعر 1,650,000 جنيه.

الفئة الثالثة رينو اوسترال 2024 بسعر 1,750,000 جنيه.

الفئة الرابعة رينو اوسترال 2024 بسعر 1,840,000 جنيه.

الفئة الخامسة رينو اوسترال 2024 بسعر 1,850,000 جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

4 - السيارة GAC EMZOOM

تحتوي السيارة على نظام صوتي ترفيهي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج EBD، و HHC الخاص بخوض المرتفعات وبرنامج التحكم في الثبات، ومتابعة ضغط الاطارات، ووسائد هوائية للحماية، اضاءة LED، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، سنتر لوك، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا.

وتستمد السيارة GAC EMZOOM قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

اسعار السيارة GAC EMZOOM مويل 2024

الفئة الاولى GAC EMZOOM بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية GAC EMZOOM بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GAC EMZOOM بسعر مليون و110 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GAC EMZOOM بسعر مليون و200 ألف جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

5 – بيجو 2008 الشكل الجديد

زودت السيارة بيجو 2008 FACELIFT بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة اجمالية 130 حصان، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية بتقنية "دفع أمامي".

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، بلوتوث، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات ديجيتال، نظام تنبية النقطة العمياء، فرامل يد الكترونيه.

وتضم السيارة زجاج كهربائي، سنتر لوك، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس، كاميرا، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، برناج الثبات الالكتروني و نظام دعم الفرامل، حساسات ركن خلفية وامامية.

اسعار بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT في مصر

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT بسعر 1,489,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT بسعر 1,589,990 جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

6 – سيارة جي أي سي EMKOO

تأتي السيارة جي أي سي EMKOO بنظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة 10.1 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، ولوحة عدادات 7 بوصة، بالاضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا، حساسات ركن، وباقة من تقنيات الحماية والتجهيزات الخاصة مثل رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار، والتحذير من التصادم، ومثبت سرعة، وكاميرا محيطة، ووسائد هوائية.

وتستمد السيارة جي أي سي EMKOO قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DCT.

اسعار سيارة جي أي سي EMKOO

الفئة الأولى GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثانية GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

7 - رينو تاليانت

تحتوي السيارة على نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وحساسات ركن، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، مكيف هواء، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، انذار.

وتأتي بشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، نظام اقفال الابواب بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، وحساسات حركة أمامية، مع محرك قياسي سعة 1000 سي سي 3 سلندر "تيربو"، يمكنه أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

اسعار رينو تاليانت موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 810,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 890,000 جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

8 – جيلي GX3 PRO

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO بشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار مانع للسرقة، ومكيف هواء، و فتحة سقف كهربائية.

وتضم ايضا نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات.

وتحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على سعة محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 103 حصان، وعزم الدوران 140 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة جيلي GX3 برو 2024 في مصر نحو 779.900 جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

9 – ستروين CX4

تعتمد ستروين C4X موديل 2024 على محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات "جر امامي".

وتضم السيارة وكاميرا 360 درجة، ومرايات كهربائية، مع قفل مركزي، ووسائد هوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانع الانغلاق، وبرنامج التوازن والثبات الالكتروني، ورصد النقاط العمياء مع تحديد المسارات، وحساسات حركة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما.

اسعار السيارة ستروين CX4 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ستروين CX4 موديل 2024 بسعر 1,339,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين CX4 موديل 2024 بسعر 1,439,000 جنيه.

احدث السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

10 – ساوايست DX8S Coupe

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

وتضم باقة من التجهيزات منها انذار مانع للسرقة، فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ESP، ووسائد هوائية للحماية، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية.

وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام الركن الذكي، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مثبت سرعة، فرش جلد، نظام ترفيهي صوتي، وتأتي بأبعاد خارجية بلغت 4749 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض، وبارتفاع 1720 مم.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 نحو 915 الف جنيه.