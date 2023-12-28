هيونداي توسان 2022 "زيرو" للبيع بهذا السعر

تعد هيونداي توسان، من ابرز السيارات الرياضية بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، وتمكنت تلك النسخة من تحقيق شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات، حيث يبحث عنها الكثير لشرائها سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا.

وظهرت احد اصدارات هيونداي توسان الرياضية للبيع عبر الانترنت، وهي بحالة الزيرو، حيث لم تقطع سوى مسافة إجمالية قدرها 320 كيلومتر فقط، اضافة إلى انتمائها للفئة MID NIGHT، وتحت موديلات 2022.

هيونداي توسان 2022

وتضم هذه الفئة كبير من التجهيوات ابرزها، فتحة سقف بانوراما، واضاءة داخلية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ومدخل USB، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفرامل يد كهربائية، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء باللمس، ومرايات جانبية كهربائية.

هيونداي توسان 2022

وتأتي السيارة هيونداي توسان 2022 بنظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ولوحة عدادات ديجيتال، وقفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، بصمة خارجية تتيح سهولة فتح وغلق السيارة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، سبويلر خلفي رياضي، انذار، مقاعد ذات تحكم كهربائية ناحية السائق، جنوط رياضية.

هيونداي توسان 2022

وتستمد السيارة هيونداي توسان قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 180 حصان، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تصل السيارة لسرعة قصوى تقدر بـ 200 كيلومتر في الساعة، مع وقت زمني للتسارع يبلغ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/س.

هيونداي توسان 2022

هيونداي توسان 2022 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

تباع السيارة هيونداي توسان 2022 بعد ما ظهرت على الانترنت بحالة الزيرو، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه.