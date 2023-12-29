بمدى يصل لـ 615 كم تويوتا تقدم BOZHI 4X الكهربائية .. وبهذا السعر

انطلقت بالاسواق الصينية النسخة الكهربائية الجديدة BOZHI 4X، والتي تعد انتاج مشترك بين شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، وشركة GAC الصينية، حيث تضم هذه السيارة عدد من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تمتعها بتصميم خارجي مميز ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

تويوتا BOZHI 4X

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة تويوتا BOZHI 4X الكهربائية

تأتي السيارة تويوتا BOZHI 4X بمقصورة داخلية عصرية، تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقياس بلغ 12.3 بوصة، ولوحة عدادات بلغ قياسها 7 بوصة، ونظام ترفيهي، ومقاعد بخاصية التبريد والتدفئة مع تحكم كهربائي، ومكيف هواء، شاحن لاسلكلي للهواتف.

تويوتا BOZHI 4X

يمكن للسيارة تويوتا BOZHI 4X التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 50 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.4 ثانية، حيث دعمت بمحرك مزدوج متزامن ذو مغناطيس دائم، يسطيع أن يضخ قوة قدرها 107 حصان و169 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تويوتا BOZHI 4X

كما زودت تويوتا BOZHI 4X اخر بقوة 201 حصان، و266 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بنظام الدفع الرباعي على عكس النسخة المحرك الاول، والذي يعتمد على تقنية الدفع الأمامي والخلفي، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كيلومتر في الساعة، ونطلق السيارة من 0 لـ 50 كم/س في غضون 3.8 ثانية.

تويوتا BOZHI 4X

وتستغرق مدة الشحن الخاصة ببطارية السيارة نحو 30 دقيقة فقط وصولاً من 30 إلى 80 %، بينما يتراوح مدى السير الخاص بالسيارة بين 560 و615 كيلومتر، حيث دعمت السيارة ببطارية ثلاثية ليثيون ايون بقوة قدرها 66.7 كيلووات في الساعة.

سعر السيارة تويوتا BOZHI 4X الكهربائية

تقدم السيارة بالسوق الصيني بسعر يتراوح بين 25 الف و200 دولار وحتى 33 الف و500 دولار امريكي.