يضم السوق المصري عددا كبيرا من موديلات 2024، والتي تباع بحالة الزيرو، أو المستعمل، أو حالة كسر الزيرو أيضا، والتي تلقى اقبالا كبيرا بين المقبلين على فرصة شراء سيارة، إلى جانب تنوع الفئات المقدمة والعلامات التجارية.

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات بالشارع المصري، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة باختلاف اجيالها، حتى أن وصلت إصداراتها إلى موديلات 2024، والتي ظهرت للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو".

تويوتا كورولا 2024

وتابع السيارة تويوتا كورولا 2024 بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1.360 كيلومتر، مع حالة الفبريقا من الداخل والخارج، وبمواصفات خليجية، وطلاء ابيض صدفي، وعدد من التجهيزات.

تويوتا كورولا 2024

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

تويوتا كورولا 2024

وتحتوي السيارة ايضا على مثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى سنتر لوك، ريموت تحكم.

تويوتا كورولا 2024

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 120 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تصل 189 كيلومترا في الساعة، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف بكام

تباع السيارة تويوتا كورولا 2024 على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ مليونا و300 الف جنيه.