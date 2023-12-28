بأفضل سعر .. اركب رينو لوجان "أوتوماتيك" موديل 2016

تعتبر السيارة رينو لوجان، من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث اكتسبت شعبية كبيرة في مصر، نسبة لانتمائها للفئة الاقتصادية، بالاضافة إلى مساحتها المناسبة للعائلة، وايضا تجهيزاتها الفنية.

وظهرت النسخة رينو لوجان موديل 2016 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 265 الف كيلومتر، بينما تأتي من الداخل بحالة الفبريكا بالكامل، وتحديثات للطلاء الخارجي لم تشمل السقف.

رينو لوجان موديل 2016

وتضم السيارة رينو لوجان موديل 2016 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقرش داخلي من الجلد يشمل جميع المقاعد والارضية، بالاضافة إلى نظام غاز، إلى جانب انتمائها لموديلات الفئة الثانية، مع وجود بطارية جديدة، واطارات بحالة جيدة.

رينو لوجان موديل 2016

وتقدم السيارة رينو لوجان موديل 2016 بعدد من التجهيزات ومنها، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت كنترول للتحكم، سنتر لوك، مكيف هواء، مشغل اسطوانات، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، بلوتوث.

رينو لوجان موديل 2016

وتحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية، وقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و148 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار.

رينو لوجان موديل 2016

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2016

تباع السيارة رينو لوجان موديل 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 350 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت.