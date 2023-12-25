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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تكشف عن نسختها الجديدة ARKANA .. وتباع بهذا السعر

رينو ARKANA موديل
رينو ARKANA موديل 2024

تواصل شركة رينو العالمية عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن تفاصيل تخص نسختها الجديدة ARKANA، والتي تأتي بإطلالة رياضية تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

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رينو ARKANA موديل 2024 

تأتي السيارة رينو ARKANA موديل 2024 بنسبة طول كلي بلغت 4.57 متر، مع جنوط رياضية ذات مظهر أنيق تتسم مع المفهوم المقدم، حيث تتمتع السيارة بتصميم رياضي يأخذ لمسة عصرية من إصدارات الكوبيه، بالاضافة إلى واجهة أمامية حادة الشكل، وإضاءة LED، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

رينو ARKANA موديل 2024 

وتقدم السيارة رينو ARKANA موديل 2024 بعجلات قياسها 19 بوصة، وحساسات حركة، بالاضافة إلى وجود كاميرا للمتابعة، ومرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية، ومن الداخل تضم نظام صوتي ترفيهي مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتجهيزات Esprit Alpine.

رينو ARKANA موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة رينو ARKANA موديل 2024

 

تعتمد السيارة رينو ARKANA موديل 2024 على قدرات فنية تتضمن محركا هجينا، يغطي نطاقا بين 140 حصانا و160 حصانا، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وباقة من خيارات المساعدة والتجهيزات، ومدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية فقط وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

رينو ARKANA موديل 2024 

أسعار السيارة رينو ARKANA موديل 2024 

 

تقدم السيارة رينو ARKANA موديل 2024 عالميًا بسعر يبدأ من 28.900 يورو، أي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 982 ألف جنيه. 

رينو ARKANA موديل 2024 
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