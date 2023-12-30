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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة فرنسية "زيرو" في مصر موديل 2024

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه موديل 2024

تتصدر السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024، قائمة السيارات الفرنسية الارخص سعرًا بالسوق المصري، مقارنة ببعض الطرازات الاخرى التي يقدمها الصانع الفرنسي، وتحديدًا عن فئة السيدان، وتنطلق السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 819 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 في مصر 

ستروين سي اليزيه موديل 2024

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 واهم التجهيزات 

 

  • جنوط رياضية.
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات ركن.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • مكيف هواء.
  • نوافذ كهربائية بالناحية الخلفي والامامية.
  • ريموت تحكم لفتح وغلق السيارة.
ستروين سي اليزيه موديل 2024
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • عجلة قيادة باور.
  • نظام ترفيهي وصوتي.
  • وسائد هوائية للحماية بالمقاعد الامامية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • مثبت سرعة.
  • نظام الثبات الالكتروني.
ستروين سي اليزيه موديل 2024
  • اضاءة نهارية LED.
  • محرك 4 سلندر 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية 115 حصان.
  • عزم دوران 150 نيوتن متر.
  • ناقل حركة 6 غيار "أوتوماتيك".
  • زمن للتسارع من 0 لـ 100 كم/س يقدر بـ 12.7 ثانية.
ستروين سي اليزيه موديل 2024

ابعاد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 

 

  • قاعدة عجلات بطول كلي بلغت 2652 مم.
  • الطول الكلي 4427 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1948 مم.
  • ارتفاع السيارة الكلي 1466 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 506 لتر.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 156 مم "الخلوص".

 

ستروين سي اليزيه موديل 2024

اسعار ستروين سي اليزيه موديل 2024 "ارخص سيدان فرنسية في مصر"

 

الفئة الاولى COMFORT موديل 2024 بسعر 819 الف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بسعر 889 الف جنيه.

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