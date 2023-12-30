اركب لاند روفر موديل 2022 "كسر زيرو" بهذه القيمة

تمكنت لاند روفر من تقديم العديد من السيارات داخل السوق المصري، وتعد واحدة من افخم العلامات التجارية واشهرها، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، باختلاف الفئات والموديلات، مع سمة شهيرة عبر اصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV.

لاند روفر موديل 2022

وتعتبر السيارة فيلار من اشهر الاصدارات التي قدمتها لاند روفر، وظهرت احد هذه الطرازات للبيع على الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قدرها 12 الف كيلومتر، وتشير البيانات الخاصة بهذه النسخة، اتمام جميع عمليات الصيانة الدورية في موعدها.

لاند روفر موديل 2022

وتباع السيارة لاند روفر فيلار بعد ظهورها على احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بمفهوم الفبريكا كاملة، مع انتمائها إلى موديلات 2022، بالاضافة إلى تمتعها بطلاء خارجي باللون الاسود، إلى جانب حزمة من التجهيزات القياسية، وانظمة الحماية والمساعدة والترفيه ايضا.

لاند روفر موديل 2022

وتعتمد السيارة لاند روفر فيلار 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 250 حصانا و365 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 8 غيار، بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

لاند روفر موديل 2022

ويمكن للسيارة لاند روفر فيلار التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية، وبهذه القدرات تصل لسرعة قصوى تقدر بـ 217 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

لاند روفر موديل 2022

سعر السيارة لاند روفر موديل 2022

ظهرت السيارة لاند روفر فيلار 2022 للبيع على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 4 مليون جنيه.