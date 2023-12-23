اشتري سيارة 2023 كسر زيرو بأفضل سعر

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وتعد النسخة بي واي دي F3 من ابرز الخيارات في الفترة الحالية، حيث تضم عدد من التجهيزات، مع تصميم السيدان العائلي، إلى جانب انتمائها إلى الفئة الإقتصادية.

وظهرت احد سيارات بي واي دي F3، للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 2900 كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع عرضها ضمن اصدارات الفئة الأولى والتي تأتي بناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتأتي السيارة بي واي دي F3 ضمن موديلات 2023، وتضم من الداخل مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، مدخل AUX و USB مع نظام صوتي ترفيهي، انذار مانع للسرقة، سنتر لوك للابواب.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2023، فرامل مانعة للانغلاق ABS، عدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية المقاعد الأمامية، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وصابيح ضباب على جانبي الصادم.

القدرات الفنية للسيارة بي واي دي F3

وتقدم السيارة بي واي دي F3 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه ضخ 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعات يدوي مانيوال 5 سرعات.

بي واي دي F3 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة بي واي دي F3

ينما تأتي بأبعاد خارجية بلغت 2600 لطول قاعدة العجلات، و4533 للطول الكلي، و1705 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1490 مم، مع 170 لارتفاع السيارة عن الارض، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 360 لتر.

بي واي دي F3 موديل 2023

سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 "كسر الزيرو"

تباع السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال بسعر، 500 الف جنيه، علمًا أن السعر الرسمي لهذه الفئة مع موديلات 2024 يبلغ 550 الف جنيه.