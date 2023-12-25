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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني "كسر زيرو" 2022 .. بأفضل سعر

نيسان صني
نيسان صني

استطاعت السيارة نيسان صني الشكل الجديد، أن تحقق شهرة واسعة داخل السوق المصري، كواحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم محليًا بأسعار رسمية جديدة تبدأ من 612.400 جنيه حتى 678 الف جنيه للفئة الرابعة، دون حساب تكلفة التسليم الفوري التي يفرضها عدد كبير من التجار تحت مسمى الأوفر برايس.

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نيسان صني 2023 كسر زيرو بهذا السعر

نيسان صني

وظهرت للبيع على الانترنت، النسخة نيسان صني موديل 2022، تحت حالة كسر الزيرو، حيث كشفت عنها احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتباع السيارة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا عدا الرفرف الخلفي وباب حقيبة التخزين، حيث خضعت تلك الاجزاء لبعض اعمال التحديث.

نيسان صني

وأوضحت البيانات الخاصة بهذا النسخة، أن جميع الصيانات الدورية اجريت لها، كما ان العجلة البديلة لم تستخدم حتى الان، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الأولى أوتوماتيك، التي تضم نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX، بالاضافة إلى مكان مخصص للـ CD، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نيسان صني

وتضم السيارة نيسان صني التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام مانع السرقة، وقفل مركزي، تحكم ريموت، فرامل مانعة للانغلاق ABS، مكيف هواء.

نيسان صني

وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات، واستهلاك وقود يقدر بـ 6.9 لتر/100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

نيسان صني "كسر زيرو" 2022 .. بأفضل سعر 

وظهرت السيارة نيسان صني للبيع تحت حالة كسر الزيرو بسعر 570 الف جنيه، إلا أنه من الضروري الكشف الجيد على اي سيارة سواء بحالة المستعمل أو كسر الزيرو، لضمان سلامة السيارة ومعرفة حالتها الفنية بالتفصيل واخذ تقرير يفيد بذلك.

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