مرسيدس تقدم نسختها العائلية V-CLASS الجديدة .. وتكشف عن أسعارها

تواصل شركة مرسيدس الالمانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تواجدها بعد أن كشفت عن سياراتها الجديدة من فئة V، والتي تنتمي إلى عائلة الـ"فان"، صاحبة المساحة الداخلية الرحبة، والتصميم الخارجي الشهير، مع باقة من التجهيزات، والملامح المحدثة.

مرسيدس V-CLASS

وتأتي السيارة مرسيدس V-CLASS الجديدة بأبعاد خارجية تصل إلى 5.37 م للطول، وبعرض يبلغ 1.93 م، و1.92 م للارتفاع، مع مساحة 5.010 لتر، ومقصورة تتسع لـ 8 مقاعد، إلى جانب الاعتماد على جنوط رياضية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

مرسيدس V-CLASS

وتضم السيارة مرسيدس V-CLASS باقة من التجهيزات مثل شاشة عرض البيانات، وشاشة للترفيه، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات بتحكم كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء متعدد المناطق، إضاءة داخلية.

مرسيدس V-CLASS

وتحتوي مرسيدس V-CLASS على برامج مساعدة قائد المركبة ومنها، مثبت سرعة، نظام تحديد الحارة المرورية والمسار، تحذير صوتي من تجاوز السرعة، تقنية الكبح التلقائي، حساسات ضوء ومطر، كشف النقاط العمياء، وسائد هوائية للحماية، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة.

مرسيدس V-CLASS

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس V-CLASS

مرسيدس V-CLASS

تتوافر السيارة مرسيدس V-CLASS باصدار كهربائي بقوة 150 كيلووات اي ما يعادل 204 حصان، و362 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى بطارية 60 و90 كيلووات في الساعة، تستطيع أن تغطي مدى للسير يبلغ 363 كيلومتر.

مرسيدس V-CLASS

وتأتي السيارة بمحركات ديزل بقوة 120 كيلووات اي 163 حصان، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قدرات اخرى تتضمن محرك بقوة 174 كيلووات اي بقوة 237 حصان، مع 500 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

مرسيدس V-CLASS

سعر السيارة مرسيدس V-CLASS الجديدة

تقدم السيارة مرسيدس V-CLASS بسعر يبدأ من 59.469 يورو، بينما تبدأ أسعار الطرازات الكهربائية من 75.410 يورو.