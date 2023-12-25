مرسيدس بالمقدمة..حجم مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2023

يضم السوق المصري للسيارات، باقة متنوعة من الطرازات، والتي تختلف من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع، إلى جانب اختلاف بلد المنشأ ومنها طرازات السيارات الأوروبية.

وكشفت المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات في مصر، عن أكثر الشركات الأوروبية مبيعاً للسيارات بالسوق المصري، وذلك منذ بداية شهر يناير 2023 وحتى نوفمبر الماضي، وجاءت في الصدارة علامة النجمة الثلاثي الشهيرة مرسيدس.

سيارة مرسيدس

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" رتيب مبيعات شركات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2023

احتلت الشركة الالمانية العريقة وصاحبة اشهر نجمة ثلاثية، المركز الاول بعدد مبيعات وصل إلى 5561 سيارة، تتباعها في الصدارة شركة سكودا والتي باعت نحو 4501 سيارة لتحقق المركز الثاني، وثالثًا جاءت شركة رينو الفرنسية بعدد 4057 سيارة.

وحققت شركة فولكس فاجن عملاقة تصنيع السيارات الالمانية المركز الرابع بعدد مبيعات وصل إلى 3459 سيارة، وفي المركز الخامس جاءت شركة بي ام دابليو بعدد 2750 سيارة، وفي المركز الثاني من ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية في مصر جاءت شركة ستروين الفرنسبة بعدد مبيعات وصل إلى 1974 سيارة.

وفي المرتبة السابعة جاءت شركة أوبل الالمانية بعدد 1629 سيارة، وبعدد مبيعات وصل إلى 1588 سيارة لشركة أودي لتحصل على المركز الثامن في الترتيب، بينما حصلت شركة بيجو على المرتبة التاسعة من ترتيب المبيعات بعدد 1200 سيارة.

وحصلت شركة سيات على المركز العاشر بعدد مبيعات وصل إلى 925 سيارة، بينما باعت فيات نحو 804 سيارة لتحصل المركز الحادي عشر، بينما حققت لاندروفر المركز الـ 12 من ترتيب مبيعات الشركات الاوروبية في مصر بعدد 772 سيارة.