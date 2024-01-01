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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

تعد هيونداي النترا HD موديل 2024 من أشهر سيارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث تقدم بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه، عبر 4 فئات ويصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 890 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع اسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية في مصر، إلى جانب استعراض ابرز المواصفات والتجهيزات.

هيونداي النترا HD موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار.
  • دفع أمامي.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • قفل مركزي "سنتر لوك".
  • ريموت للتحكم.
  • انذار ونظام ايموبليزر المانع للسرقة.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • مدخل AUX وUSB.
  • نظام صوتي ترفيهي.
هيونداي النترا HD موديل 2024
  • خاصية التحكم في الاوامر عبر عجلة القيادة.
  • مكيف هواء.
  • وسائد هوائية بعدد 2.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية 121 حصان و156 نيوتن متر.
  • وقت للتسارع من 0 لـ 100 كم/س يقدر بـ 11.3 ثانية.
  • سرعة قصوى 182 كيلومتر في الساعة.
هيونداي النترا HD موديل 2024

اسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري 

 

اول فئة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 725,000 جنيه.

ثاني فئة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 735,000 جنيه.

ثالث فئة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 750,000 جنيه.

رابع فئة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 890,000 جنيه.

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