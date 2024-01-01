عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024 .. صور

ارخص 5 سيارات بالسوق
ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

يضم السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، وتبقى نقطة مهمة وتشكل أهمية كبيرة في عملية الشراء وهي السعر.

أخبار السيارات| أرخص السيارات في مصر "بالأسعار".. شيري أريزو 5 وأوبل موكا "كسر زيرو" بهذا السعر.. اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

أرخص سيارة فرنسية "زيرو" في مصر موديل 2024

أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

ارخص سيارة هاتشباك موديل 2024 من ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

سعر أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري في مصر

أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر.. تعرف عليها

ما هي أرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. وكم سعرها؟

 يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

1 - ميتسوبيشي اتراج 

 

تضم السيارة محرك 3 سلندر، 1200CC، بقوة اجمالية 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع نوع جر "أمامي"، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل مركزي للابواب، وإطارات 185/55 R15 82V،وجنوط 15 بوصة، ومكيف هواء.

دعمت السيارة بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية من الصدمات، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وخاصية التحكم النشط بالثبات ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، مدخل USB، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح أمامية حادة.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 670 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

2 - جيلي GX3 PRO

 

تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف، ونظام حماية يتضمن فرامل ABS و EBD، ونظام ESP، ومانع السرقة، ووسائد هوائية AIRBAGS، و قفل مركزي سنتر لوك، حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية 16 بوصة، اضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية تعمل بنفس التقنية.

وتضم نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة" وكذلك للاغلاق، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، بلوتوث، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

وتأتي جيلي GX3 PRO بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 103 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات.

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO في مصر بسعر رسمي يبلغ 779,900 جنيه

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

3 - بي واي دي F3

 

زودت بي واي دي F3 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، مع مكيف هواء يدوي، ووسائد هوائية للحماية بالناحية الأمامية، وعجلة قيادة قابلة للامالة باور ستيرنج، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX.

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 108 حصان، وعزم دورن 145 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى 180 كم/س، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الاداء.

وتقدم الفئة الاولى من السيارة بسعر 550,000 جنيه، بيما يصل سعر الفئة الثانية والتي زودت بناقل حركة أوتوماتيك بسعر 635 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

4 - جاك JS3

 

تأتي السيارة جاك JS3 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 118 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT بتقنية الدفع الامامي، إلى جانب سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارات مسافات تصل إلى 100 كم.

يبلغ سعر السيارة جاك JS3 رسميًا في مصر نحو 889,900 جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

5 – بيجو 301

 

تضم السيارة جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، نظام وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و مكيف هواء، باور، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنترلوك"، مدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، و نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار.
 

وتستمد بيجو 301 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، يضخ 115 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية، وناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يتراوح بين 829,990 جنيه و879,990 جنيه.

سيارات ارخص 5 سيارات ارخص السيارات ارخص اسعار السيارات تقنية الفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في عيد ميلادها.. كم سعرها ؟

كيا سبورتاج 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها

شيري تقدم فينجيون T9 الجديدة وتكشف عن أسعارها

أفخم سيارة قدمتها BMW في مصر خلال 2023 وسعرها .. صور

اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

3 أسباب جعلت الاحتلال الإسرائيلي يسحب قواته من غزة .. تفاصيل

عبد الله فرماجو: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال تهديد لكل أفريقيا

قرار غير مسبوق.. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

أسعار الحديد والأسمنت في مصر 2024

هل يجوز للمطلقة الزواج بعد الولادة مباشرة؟.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد تغير ملامح بسمة بوسيل

هل كانت من أجل الإنسانية.. ماذا كان الغرض الأساسي لأبراهام لينكولن من تحرير العبيد؟

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

فيديو

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ