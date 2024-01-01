أرخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024 .. صور

يضم السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، وتبقى نقطة مهمة وتشكل أهمية كبيرة في عملية الشراء وهي السعر.

يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

1 - ميتسوبيشي اتراج

تضم السيارة محرك 3 سلندر، 1200CC، بقوة اجمالية 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع نوع جر "أمامي"، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل مركزي للابواب، وإطارات 185/55 R15 82V،وجنوط 15 بوصة، ومكيف هواء.

دعمت السيارة بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية من الصدمات، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وخاصية التحكم النشط بالثبات ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، مدخل USB، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح أمامية حادة.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 670 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

2 - جيلي GX3 PRO

تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف، ونظام حماية يتضمن فرامل ABS و EBD، ونظام ESP، ومانع السرقة، ووسائد هوائية AIRBAGS، و قفل مركزي سنتر لوك، حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية 16 بوصة، اضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية تعمل بنفس التقنية.

وتضم نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة" وكذلك للاغلاق، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، بلوتوث، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

وتأتي جيلي GX3 PRO بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 103 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات.

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO في مصر بسعر رسمي يبلغ 779,900 جنيه

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

3 - بي واي دي F3

زودت بي واي دي F3 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، مع مكيف هواء يدوي، ووسائد هوائية للحماية بالناحية الأمامية، وعجلة قيادة قابلة للامالة باور ستيرنج، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX.

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 108 حصان، وعزم دورن 145 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى 180 كم/س، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الاداء.

وتقدم الفئة الاولى من السيارة بسعر 550,000 جنيه، بيما يصل سعر الفئة الثانية والتي زودت بناقل حركة أوتوماتيك بسعر 635 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

4 - جاك JS3

تأتي السيارة جاك JS3 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 118 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT بتقنية الدفع الامامي، إلى جانب سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارات مسافات تصل إلى 100 كم.

يبلغ سعر السيارة جاك JS3 رسميًا في مصر نحو 889,900 جنيه.

ارخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024

5 – بيجو 301

تضم السيارة جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، نظام وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و مكيف هواء، باور، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنترلوك"، مدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، و نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار.



وتستمد بيجو 301 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، يضخ 115 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية، وناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

تقدم السيارة بسعر رسمي يتراوح بين 829,990 جنيه و879,990 جنيه.