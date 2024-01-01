عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص السيارات في مصر "بالأسعار".. شيري أريزو 5 وأوبل موكا "كسر زيرو" بهذا السعر.. اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شيري أريزو 5 هاي لاين 2023 كسر زيرو بهذا السعر

ظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة إلكترونيًا في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية تقارب الـ 4000 كيلومتر، وضمن فئة هاي لاين الأعلى تجهيزا.

 

أرخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023 .. اعرف الاسعار

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات، التي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية والهاتشباك، بالاضافة إلى عنصري مهم وهو عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة بين اركان المعادلة الشرائية.

 

سيارة "كسر زيرو" موديل 2022 .. بأرخص سعر

تعتبر السيارة شانجان السفن موديل 2022، من ارخص السيارات الصينية التي طرحت بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 مقاعد، إلى جانب اعتمادها على عدد من التجهيزات بحسب كل فئة.

اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع العلامات التجارية في السوق المصري والموديلات، بالإضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان، وفئة الهاتشباك أيضا.

 

أفخم سيارة قدمتها BMW في مصر خلال 2023 وسعرها .. صور

تعتبر إصدارات الفئة السابعة، من أفخم ما تقدمه علامة BMW الألمانية في السوق المصري، حيث تحمل هذه العائلة طابعا خاصا يجمع بين الفخامة والقدرات عالية الأداء، إلى جانب التصميم المميز، مما يجعل سعرها الرسمي يصل إلى 9 ملايين و600 ألف جنيه.

 

شيري تقدم فينجيون T9 الجديدة وتكشف عن أسعارها

تواصل شركة شيري الصينية تعزيز تواجدها بسوق السيارات، بعد أن اعلنت انطلاق اول نسخة من خطوط انتاجها بالصين، وتحمل لقب فينجيون T9، حيث تعد هذه النسخة من احدث الاصدارات ذات المفهوم الهجين، التي تعتمد على باقة من التجهيزات والتقنيات، إضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.

 

أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة اوبل موكا هي أغلى إصدارات العلامة التجارية الألمانية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر موديلات 2024 وبسعر رسمي يبلغ مليون و519.990 جنيها.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|سيارة الرئيس بوتين للبيع بـ 868 ألف جنيه.. أعطال تصيب سيارتك فجأة من دون تحذيرات

هواوي ترد على شاومي وتكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

بتشحن في 10 دقايق .. شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

أخبار السيارات|أسعار فيات تيبو 2024. اشتر سيارة .بـ 38 ألف جنيه فقط ..أرخص سيارة فرنسية "زيرو".. تويوتا العائلية "أوتوماتيك" وبأفضل سعر

جوجل تطلق ميزة للسيارات.. ستقرأ لك رسائلك باختصار أثناء القيادة

أخبار السيارات | أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. بـ180 ألف جنيه اشتر سيارة فرنسية.. نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بهذا السعر

أخبار السيارات |سعر هيونداي توسان وتويوتا كورولا "كسر زيرو"...بـ160 ألف جنيه اركب سيارة أوتوماتيك..أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري

أخبار السيارات| نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح.. مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسعر الرسمي

ترشيحاتنا

روسيا تفتح تحقيقا عاجلا بسبب الهجمات الأوكرانية على أراضيها

شغلتي شمال وكنت بجيبله بنات.. اعترافات جريئة للمتهم بإنهاء حياة عريس العياط

سمن على عسل| أنغام وأصالة سنوات من الزعل وصلح برعاية روتانا.. صور

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تناقش تطورات الأوضاع في السودان.. غدا

زيادة جديدة للمعاشات بدءا من اليوم..«نقابة المعاشات» توضح التفاصيل

أفضل موبايل Vivo في 2023 للفئة المتوسطة..بكاميرا أفضل من سامسونج و Oppo


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 اسباب ستجعلك تتناول الفلفل الاخضر يوميا

ماذا تفعل ماء جوز الهند للبشرة؟.. النتيجة ستدهشك

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

بالأبيض القصير.. هنا الزاهد تستقبل العام الجديد بالأبيض

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ