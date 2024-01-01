أخبار السيارات| أرخص السيارات في مصر "بالأسعار".. شيري أريزو 5 وأوبل موكا "كسر زيرو" بهذا السعر.. اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة إلكترونيًا في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية تقارب الـ 4000 كيلومتر، وضمن فئة هاي لاين الأعلى تجهيزا.

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات، التي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية والهاتشباك، بالاضافة إلى عنصري مهم وهو عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة بين اركان المعادلة الشرائية.

تعتبر السيارة شانجان السفن موديل 2022، من ارخص السيارات الصينية التي طرحت بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 مقاعد، إلى جانب اعتمادها على عدد من التجهيزات بحسب كل فئة.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع العلامات التجارية في السوق المصري والموديلات، بالإضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان، وفئة الهاتشباك أيضا.

تعتبر إصدارات الفئة السابعة، من أفخم ما تقدمه علامة BMW الألمانية في السوق المصري، حيث تحمل هذه العائلة طابعا خاصا يجمع بين الفخامة والقدرات عالية الأداء، إلى جانب التصميم المميز، مما يجعل سعرها الرسمي يصل إلى 9 ملايين و600 ألف جنيه.

تواصل شركة شيري الصينية تعزيز تواجدها بسوق السيارات، بعد أن اعلنت انطلاق اول نسخة من خطوط انتاجها بالصين، وتحمل لقب فينجيون T9، حيث تعد هذه النسخة من احدث الاصدارات ذات المفهوم الهجين، التي تعتمد على باقة من التجهيزات والتقنيات، إضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.

تعتبر السيارة اوبل موكا هي أغلى إصدارات العلامة التجارية الألمانية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر موديلات 2024 وبسعر رسمي يبلغ مليون و519.990 جنيها.