أخبار السيارات| أرخص السيارات في مصر "بالأسعار".. شيري أريزو 5 وأوبل موكا "كسر زيرو" بهذا السعر.. اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
شيري أريزو 5 هاي لاين 2023 كسر زيرو بهذا السعر
ظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة إلكترونيًا في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية تقارب الـ 4000 كيلومتر، وضمن فئة هاي لاين الأعلى تجهيزا.
أرخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023 .. اعرف الاسعار
يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات، التي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية والهاتشباك، بالاضافة إلى عنصري مهم وهو عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة بين اركان المعادلة الشرائية.
سيارة "كسر زيرو" موديل 2022 .. بأرخص سعر
تعتبر السيارة شانجان السفن موديل 2022، من ارخص السيارات الصينية التي طرحت بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 مقاعد، إلى جانب اعتمادها على عدد من التجهيزات بحسب كل فئة.
اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع العلامات التجارية في السوق المصري والموديلات، بالإضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان، وفئة الهاتشباك أيضا.
أفخم سيارة قدمتها BMW في مصر خلال 2023 وسعرها .. صور
تعتبر إصدارات الفئة السابعة، من أفخم ما تقدمه علامة BMW الألمانية في السوق المصري، حيث تحمل هذه العائلة طابعا خاصا يجمع بين الفخامة والقدرات عالية الأداء، إلى جانب التصميم المميز، مما يجعل سعرها الرسمي يصل إلى 9 ملايين و600 ألف جنيه.
شيري تقدم فينجيون T9 الجديدة وتكشف عن أسعارها
تواصل شركة شيري الصينية تعزيز تواجدها بسوق السيارات، بعد أن اعلنت انطلاق اول نسخة من خطوط انتاجها بالصين، وتحمل لقب فينجيون T9، حيث تعد هذه النسخة من احدث الاصدارات ذات المفهوم الهجين، التي تعتمد على باقة من التجهيزات والتقنيات، إضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.
أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر
تعتبر السيارة اوبل موكا هي أغلى إصدارات العلامة التجارية الألمانية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر موديلات 2024 وبسعر رسمي يبلغ مليون و519.990 جنيها.