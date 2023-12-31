أرخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023 .. اعرف الاسعار

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات، التي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية والهاتشباك، بالاضافة إلى عنصري مهم وهو عامل السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة بين اركان المعادلة الشرائية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

1 - ستروين سي اليزيه موديل 2024

تضم السيارة محرك 1600 سي سي، بقوة اجمالية 115 حصان، عزم دوران 150 نيوتن متر، ناقل حركة 6 غيار "أوتوماتيك"، زمن للتسارع من 0 لـ 100 كم/س يقدر بـ 12.7 ثانية.

وتحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة باور، ونظام ترفيهي وصوتي، ووسائد هوائية للحماية بالمقاعد الامامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وتأتي ايضا بمثبت سرعة، ونظام الثبات الالكتروني، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، شاشة ملونة تعمل باللمس، زجاج خلفي مظلل، مكيف هواء، نوافذ كهربائية بالناحية الخلفي والامامية، ريموت تحكم لفتح وغلق السيارة.

اسعار ستروين سي اليزيه موديل 2024

تقدم الفئة الاولى بسعر يبلغ 819 الف جنيه و889 الف جنيه لاسعار الفئة الثانية.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

2 - بي واي دي F3 موديل 2024

تاتي السيارة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، ووسائد هوائية للحماية بالناحية الأمامية، وعجلة قيادة قابلة للامالة باور ستيرنج، مع نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX، وجنوط رياضية، واضاءة نهارية.

وتستمد بي واي دي F3موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، وعزم دورن 145 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى 180 كم/س، مع اقترانها بنوعين من نواقل الحركة الاول يدوي والاخر اوتوماتيكي الاداء.

اسعار بي واي دي F3 موديل 2024

تقدم الفئة الاولى من السيارة بي واي دي F3موديل 2024 بسعر 550 الف جنيه، و635 الف جنيه لاسعار الفئة الثانية.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

3 - السيارة DFSK جلوري Glory 330S

تعتبر السيارة DFSK جلوري Glory 330S من ارخص السيارات العائلية المقدمة في السوق المصري وتأتي هذه السيارة محرك 1500 سي سي، بقوة 115 حصانا، وناقل سرعات 5 غيار مانيوال مع تقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى محرك 1250 سي سي، بقوة 95 حصانا، وتضم السيارة مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، وعجلة قيادة باور.

اسعار السيارة DFSK جلوري Glory 330S

تبدأ اسعار السيارة DFSK جلوري Glory 330S من 640 ألف جنيه إلى 695 ألف جنيه.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

4 - ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

تحتوي السيارة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 76 حصان، وعزم الدوران يبلغ 100 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتضم نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، شاشة تعمل باللمس، ومقصورة تتسع لـ 5 مقاعد، مكيف هواء يدوي، جنوط رياضية، مصابيح ضباب.

سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 685 الف جنيه.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

5 - جيلي GX3 PRO موديل 2024

تضم جيلي GX3 PRO موديل 2024 محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 103 حصان و140 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك CVT، ونظام صوتي ترفيهي وبلوتوث، مع سائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني.

وتحتوي السيارة على اضاءة LED مع مصابيح نهارية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، ريموت تحكم، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مثبت سرعة، كاميرا خلفي وحساسات ركن، قفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 779,900 جنيه.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

6 - شيري تيجو 3

تأتي السيارة عبر فئة واحدة، وتعد هي ارخص سيارة رياضية تقدمها العلامة الصينية شيري بالسوق المصري، وتضم مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، مرايات جانبية كهربائية، مقاعد خلفية قابلة للطي، نوافذ كهربائية للاربعة ابواب، قفل مركزي وريموت للتحكم.

وتحتوي على عدد 4 مكبرات صوتية، اضاءة LED، كاميرا خلفية، فتحة سقف كهربائية التحكم، حساسات ركن، مثبت سرعة، فرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، وسائد هوائية، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ 125 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، واستهلاك وقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر يبلغ 765,000 جنيه.

ارخص السيارات المقدمة بالسوق المصري في عام 2023

7 - بيجو 301 موديل 2024

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة بلغت 115 حصان، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 188 كم في الساعة، و ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

وتستخدم السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.6 لتر عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من وضع الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/س، خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

وتحتوي على رامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن، جنوط رياضية، نظام مانع للسرقة، مرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية.

اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2024

تقدم الفئة الاولى بأسعار رسمية تبدأ من 774,990 جنيه إلى 814,990 جنيه لاسعار الفئة الثانية.