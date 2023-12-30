سيارة بـ38 ألف جنيه فقط.. تعرف عليها

هي واحدة من أشهر السيارات التي انطقلت في الشارع المصري، بل استطاعت أن تحقق شعبية جماهيرية كبيرة، منذ انطلاقها وحتى هذا الوقت، وكانت هذه النسخة محط اهتمام كبير فور ظهورها، نسبة إلى تصميمها العصري وقتها، بالاضافة إلى سعرها المناسب.

وبين تنوع السيارات سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية، أو باختلاف عناصر التصميم بين الرياضية متعددة الاستخدام، أو الهاتشباك، أو السيدان، تبقى النسخة فيات 128 من أبرز السيارات التي لا تنساها الذاكرة على الإطلاق.

فيات 128

وصاحبة هذا الموضوع هي السيارة فيات 128، والتي تعتبر ضمن ارخص السيارات التي يمكن شرائها داخل سوق المستعمل في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع اسعارها نسبة إلى الزيادات التي تأثر بها السوق المصري للسيارات خلال الفترة الاخيرة.

فيات 128

وظهرت السيارة فيات 128 للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات التي تهتم بهذا المجال الكترونيًا، وهي تتمتع بحالة فنية فريدة، حيث مازالت النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بمفهوم الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى اجراء كافة الصيانات الدورية، التي تتضمن العفشة وصيانة المحرك.

فيات 128

وجاءت السيارة فيات 128 صابحة هذا الموضوع، باطارات جديدة، وبطارية تتمتع بحالة جيدة، بالاضافة إلى وجود سنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي، مع مقاعد من الجلد، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات يدوي، بينما تأتي السيارة ضمن موديلات 1988.

فيات 128

اركب سيارة مستعملة بهذا السعر

تباع السيارة فيات 128 موديل 1988 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 38 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع عبر احد الصفحات الالكترونية على الانترنت.