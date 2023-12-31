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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة "كسر زيرو" موديل 2022 .. بأرخص سعر

شانجان السفن موديل
شانجان السفن موديل 2022

تعتبر السيارة شانجان السفن موديل 2022، من ارخص السيارات الصينية التي طرحت بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 مقاعد، إلى جانب اعتمادها على عدد من التجهيزات بحسب كل فئة.

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وظهرت السيارة شانجان السفن موديل 2022 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات الالكترونية الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر.

شانجان السفن موديل 2022

ومازالت السيارة شانجان السفن موديل 2022، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع رخصة سارية لمدة عام، بالاضافة إلى انتماتئها إلى طرازات الفئة الأولى، والتي تعتمد على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار.

شانجان السفن موديل 2022

وتعتمد السيارة شانجان السفن على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 101 حصان، و135 نيوتن متر، مع الاعتماد على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، اضافة إلى وجود تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية، عجلة قيادة باور.

شانجان السفن موديل 2022

وتضم السيارة شانجان السفن موديل 2022 نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، بالاضافة إلى بلوتوث، ومدخل AUX و USB، مع نظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية أمامية بعدد 2، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وجنوط، واضاءة نهارية.

شانجان السفن موديل 2022

ابعاد السيارة شانجان السفن موديل 2022

 

  • الطول 4390 مم.
  • العرض 1725 مم.
  • الارتفاع 1490 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 150 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2535 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 382 لتر.

 

سعر شانجان السفن موديل 2022 "كسر زيرو"

 

ظهرت السيارة شانجان السفن موديل 2022 الفئة الأولى L1 للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو بسعر 350 الف جنيه.

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