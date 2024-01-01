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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفخم سيارة قدمتها BMW في مصر خلال 2023 وسعرها .. صور

 BMW الفئة السابعة
 BMW الفئة السابعة

تعتبر إصدارات الفئة السابعة، من أفخم ما تقدمه علامة BMW الألمانية في السوق المصري، حيث تحمل هذه العائلة طابعا خاصا يجمع بين الفخامة والقدرات عالية الأداء، إلى جانب التصميم المميز، مما يجعل سعرها الرسمي يصل إلى 9 ملايين و600 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" القدرات الفنية وتجهيزات السيارة BMW الفئة السابعة بالإضافة إلى استعراض أسعارها الرسمية في مصر.

 BMW الفئة السابعة

تأتي الفئة 740I بمحرك تيربو 3000 سي سي، يستطيع ضخ 380 حصانا، و520 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتقدم الفئة I7 XDRIVE60 بقدرات فنية كهربائية، مع محرك 544 حصان، و745 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في غضون 4.7 ثانية.

 BMW الفئة السابعة

وتستمد الفئة 760I XDRIVE  قوتها من محرك تيربو سعة 4400 سي سي، بقوة قدرها 544 حصان، و750 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وزمن تسارع يقدر بـ 4.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

 BMW الفئة السابعة

أسعار BMW الفئة السابعة 2023 الرسمية في مصر 

الفئة 740I موديل 2023 محرك 3000 CC بسعر 7,700,000 جنيه.

الفئة I7 XDRIVE60 موديل 2023 بسعر 8,000,000 جنيه.

الفئة 760I XDRIVE  موديل 2023 محرك 4400 CC بسعر 9,600,000 جنيه.

 BMW الفئة السابعة
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