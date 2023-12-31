اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع العلامات التجارية في السوق المصري والموديلات، بالإضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان، وفئة الهاتشباك أيضا.

وتعتبر فئة الهاتشباك واحدة من السيارات المفضلة لدى الكثير، نسبة إلى تصميمها الخارجي والذي يكون صغير الحجم أو متوسط، حيث تعتبر من أكثر التصميمات ذات الأبعاد الخارجية المتقاربة، والتي تمنحها الأفضلية من ناحية الاصطفاف، والتغلب على بعض مشكلات الازدحام.

دايهاتسو كانشيل

وتعد السيارة دايهاتسو كانشيل واحدة من أبرز السيارات التي قدمت بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، مع توقيع الصانع الياباني، وظهرت إحدى هذه السيارة للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، مع انتمائها لموديلات 2000.

دايهاتسو

وابرز ما يميز هذه النسخة والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، احتوائها على ناقل سرعات "أوتوماتيك"، مع محرك اقتصادي في توفير الوقود ذو سعة صغيرة، بالإضافة إلى إجراء كل الصيانات الدورية الخاصة بها مع تغيير الزيوت والسيور.

وتضم السيارة بطارية جديدة، وإطارات بحالة الزيرو مقاس 13، مدعومة بـ4 جنوط، مع شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ونظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و USB، وكاميرا خلفية، ومقاعد مغطاة بالجلد وكذلك الأرضية.

سعر السيارة دايهاتسو كانشيل موديل 2000

تباع السيارة دايهاتسو كانشيل موديل 2000 على الإنترنت، بسعر يقدر بـ 110 آلاف جنيه.