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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر

اوبل موكا 2023
اوبل موكا 2023

تعتبر السيارة اوبل موكا هي أغلى إصدارات العلامة التجارية الألمانية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر موديلات 2024 وبسعر رسمي يبلغ مليون و519.990 جنيها.

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وظهرت السيارة اوبل موكا للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث يتم طرحها تحت بند "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، بالإضافة إلى انتمائها لموديلات 2023.

 اوبل موكا 2023

تأتي السيارة اوبل موكا 2023 صاحبة هذا الموضوع، ضمن فئة ELEGANCE، والتي تضم شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن، ريموت تحكم، انذار، مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

 اوبل موكا 2023

تضم اوبل موكا 2023 جنوط، مقاعد كهربائية التحكم، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي، اضاءة نهارية، LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة"، وسائد هوائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الالكتروني، ودعم الفرامل.

 

القدرات الفنية للسيارة اوبل موكا 2023

 

  • محرك تيربو 1200 سي سي.
  • قوة اجمالية 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 8 غيار.
  • مدة قدرها 9.2 ثانية كافية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.
  • سرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر/ساعة.
  • استهلاك وقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
 اوبل موكا 2023

اوبل موكا "كسر زيرو" 2023 .. للبيع بهذا السعر 

تباع السيارة أوبل موكا موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بسعر مليون و250 ألف جنيه.

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