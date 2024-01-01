بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها

تتصدر السيارة MG 5 قائمة السيارات الارخص سعرًا التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، حيث تنطلق هذه النسخة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع اسعار رسمية تصل إلى 889.990 جنيه، بينما تقدر الاسعار الرسمية للفئة الاولى والتي تعد الارخص من فئاتها نحو 809.990 جنيه، اي بفارق 80 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة MG 5 موديل 2024 الرسمية في مصر، وابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

MG 5 موديل 2024

مواصفات السيارة MG 5 موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سعة المحرك 1500 سي سي، 4 سلندر.

عزم دوران 150 نيوتن متر، وقوة اجمالية 120 حصان.

زمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

استهلاك البنزين للسيارة بمعدل 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG 5 موديل 2024

تجهيزات السيارة MG 5 موديل 2024

مرايات كهربائة.

مكيف هواء.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

مقاعد كهربائية التحكم.

حساسات ركن أمامي وخلفية.

بصمة.

MG 5 موديل 2024

فتحة سقف.

فرامل يد كهربائية.

نوافذ كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي.

كاميرا أمامية وخلفية.

مثبت سرعة.

وسائد هوائية للحماية.

انظمة مكابح ABS، EBD، BA

نظام الثبات الالكتروني ESP.

MG 5 موديل 2024

اسعار MG 5 موديل 2024 في مصر

أولى فئة STANDARD أتوماتيك MG 5 موديل 2024 بسعر 809,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT أتوماتيك MG 5 موديل 2024 بسعر 849,990 جنيه.

ثالث فئة A/T / LUXURY أتوماتيك MG 5 موديل 2024 بسعر 889,990 جنيه.