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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها

 MG 5 موديل 2024
 MG 5 موديل 2024

تتصدر السيارة MG 5 قائمة السيارات الارخص سعرًا التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، حيث تنطلق هذه النسخة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع اسعار رسمية تصل إلى 889.990 جنيه، بينما تقدر الاسعار الرسمية للفئة الاولى والتي تعد الارخص من فئاتها نحو 809.990 جنيه، اي بفارق 80 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة MG 5 موديل 2024 الرسمية في مصر، وابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

 MG 5 موديل 2024

مواصفات السيارة MG 5 موديل 2024

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • سعة المحرك 1500 سي سي، 4 سلندر.
  • عزم دوران 150 نيوتن متر، وقوة اجمالية 120 حصان.
  • زمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك البنزين للسيارة بمعدل 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
 MG 5 موديل 2024

تجهيزات السيارة MG 5 موديل 2024 

 

  • مرايات كهربائة.
  • مكيف هواء.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط.
  • زر تشغيل المحرك وايقافه.
  • مقاعد كهربائية التحكم.
  • حساسات ركن أمامي وخلفية.
  • بصمة.
 MG 5 موديل 2024
  • فتحة سقف.
  • فرامل يد كهربائية.
  • نوافذ كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • كاميرا أمامية وخلفية.
  • مثبت سرعة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • انظمة مكابح ABS، EBD، BA
  • نظام الثبات الالكتروني ESP.
 MG 5 موديل 2024

اسعار MG 5 موديل 2024 في مصر

 

أولى فئة STANDARD أتوماتيك MG 5 موديل 2024 بسعر 809,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT أتوماتيك MG 5 موديل 2024 بسعر 849,990 جنيه.

ثالث فئة A/T / LUXURY أتوماتيك MG 5 موديل 2024 بسعر 889,990 جنيه.

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