سعر ومواصفات إم جي RX5 موديل 2024 في مصر

تقدم شركة إم جي، عددا من السيارات الرياضية في السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة RX5 موديل 2024 في ثوبها الجديد، حيث تعد أحدث سيارة تقدمها MG للسوق المصري، وهي تتابع للجيل السابق المعروف ولكن بمظهر جديد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة إم جي RX5 موديل 2024 في مصر.

ام جي RX5 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة إم جي RX5 موديل 2024

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو".

قوة إجمالية 169 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة مكون من 7 سرعات "أوتوماتيك".

مدة تستغرق 9.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

مساعد الفرامل BA.

فرامل يد كهربائية EPB.

ام جي RX5 موديل 2024

محدد ومثبت سرعة.

حساسات ركن خلفية وكاميرا.

زر تشغيل وايقاف السيارة بدون مفتاح.

بصمة دخول.

جنوط رياضية تصل لـ 18 بوصة.

مصابيح LED.

سنتر لوك.

ام جي RX5 موديل 2024

مكيف هواء ونوافذ كهربائية.

قتحة سقف بانوراما.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة تعمل باللمس.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ام جي RX5 موديل 2024

أسعار إم جي RX5 موديل 2024

الفئة الأولى أوتوماتيك إم جي RX5 موديل 2024 بسعر 1,360,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك إم جي RX5 موديل 2024 بسعر 1,420,000 جنيه.