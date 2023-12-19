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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة تقدمها MG موديل 2024 وسعرها في مصر .. صور

السيارة MG 6 موديل
السيارة MG 6 موديل 2024

تقدم MG عدد كبير من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، والتي تختلف بحسب التصميمات الهندسية بين السيدان والكروس اوفر والرياضية من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية.

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وتعزز العلامة التجارية من تواجدها في السوق المصري، بالعديد من السيارات، ومن بينها النسخة MG 6 والتي تعد هي الاسرع في مصر، بين طرازات شركة ام جي المطروحة محليًا.

 السيارة MG 6 موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة MG 6 موديل 2024 الرسمية في مصر، بالاضافة إلى عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

 السيارة MG 6 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة MG 6 موديل 2024

 

  • تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في 7 ثواني.
  • تستخدم MG 6 محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 1500 سي سي.
  • القوة الاجمالية 169 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار "جر أمامي".
  • استهلاك للوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • السرعة القصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة.
 السيارة MG 6 موديل 2024

تجهيزات السيارة MG 6 موديل 2024 

 

  • مكيف هواء.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مثبت سرعة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • كاميرا.
  • حساسات ركن.
  • انذار ونظام مانع السرقة.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
 السيارة MG 6 موديل 2024
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • فتحة سقف كهربائية.
  • مقاعد ذات تحكم كهربائي.
  • ريموت تحكم.
  • مرايات جانبية ونوافذ كهرائية.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق وباقة من وسائل المساعدة وانظمة المكابح.
 السيارة MG 6 موديل 2024

سعر السيارة MG 6 موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك MG 6 موديل 2024 بسعر 1,089,990 جنيه.

الفئة الثانية اوتوماتيك MG 6 موديل 2024 بسعر 1,114,990 جنيه.

 السيارة MG 6 موديل 2024
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