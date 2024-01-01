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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 140 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك موفرة للبنزين

سوزوكي التو
سوزوكي التو

تعتبر السيارة سوزوكي التو، واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت بالشارع المصري، واكتسبت هذه الشعبية بفضل التصميم الخارجي صغير الحجم، والذي استطاع أن يجذب فئة كبيرة بين جمهور الشباب والسيدات، نسبة إلى الابعاد المتقاربة وسهولة الاصطفاف.

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ارخص سيارة هاتشباك موفرة للبنزين

 

وظهرت السيارة سوزوكي التو للبيع بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، تحت موديل 2009، وبعد مسافة إجمالية بلغت 70 ألف كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى رخصة سارية.

سوزوكي التو

وتضم السيارة سوزوكي التو 2009 مكيف هواء يدوي، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، نوافذ كهربائية أمامية، نظام صوتي ترفيهي ومدخل USB، ومقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مع شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

سوزوكي التو

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي التو 2009

 

وتستمد السيارة سوزوكي التو 2009 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 62 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، ومن المعروف عن هذه النسخة استهلاكها المنخفض للوقود نسبة للسعة اللترية المنخفضة الخاصة بالمحرك، حيث تعد من اكثر السيارات الاقتصادية بالسوق المحلي.

 

سعر السيارة سوزوكي التو 2009 

 

ظهرت السيارة سوزوكي التو 2009 للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 140 ألف جنيه، وننصح دومًا باتباع اجراءات الفحص الفني قبل اتمام عملية الشراء، لضمان الحالة العامة للسيارة.

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