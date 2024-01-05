اركب سيارة كسر زيرو "أوتوماتيك" بأرخص من سعرها الرسمي

ظهرت السيارة ميتسوبيشي ميراج للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 3000 كيلومتر، ومع الاحتفاظ بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، تحت موديل 2023، وبسعر ارخص من سعرها الرسمي.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

جاءت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، برخصة سارية لمدة 3 سنوات، مع فئة هاي لاين وهي الوحيدة التي تقدم بالسوق المحلي، حيث تضم مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وجنوط رياضية.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتحتوي ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 على مكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة باور، وشاشة تتوسط مقصورة السيارة تعمل باللمس، مع نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ووسائد هوائية ثنائية بالناحية الأمامية.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامح التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع برنامج الثبات الالكتروني، ونظام إيموبليرز المانع للسرقة، وانذار، وريموت تحكم، وسنتر لوك.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي، يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 "كسر زيرو"

ظهرت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 للبيع على الانترنت بسعر 600 الف جنيه، بينما كان اخر سعر لهذا الموديل بشكل رسمي 625 الف جنيه، وتقدم هذه النسخة مع موديلات 2024 حاليًا بأسعار رسمية قدرها 685 الف جنيه.