تعتبر السيارة رينو ستيب واي، من اشهر المقدمة من العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى مجموعة الاصدارات ذات الطابع الرياضي، نسبة إلى تصميمها الذي يجمع بين اطلالة الهاتشباك مع ملامح الكروس اوفر.

وظهرت السيارة رينو ستيب واي للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 63 الف كيلومتر فقط، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2016.

رينو ستيب واي

وتأتي السيارة رينو ستيب واي التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، وعجلة قيادة تدعم بعض وسائل التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومكيف هواء يدوي، وقفل مركزي للابواب.

رينو ستيب واي

وتحتوي السيارة رينو ستيب واي على وسائد هوائية أمامية بعدد 2 AIRBAGS، بالاضافة إلى جنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، إلى جانب فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

رينو ستيب واي

وتستخدم السيارة رينو ستيب واي ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع محرك بقوة 110 حصانا، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن متر، بالاضافة إلى مدة زمنية للتسارع تقدر بـ 12.3 ثانية وصولاً من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة.

رينو ستيب واي

الابعاد الخارجية للسيارة رينو ستيب واي

قاعدة عجلات بطول 2590 مم.

الطول الكلي 4089 مم.

العرض الكلي 1994 مم.

الارتفاع الكلي 1615 مم.

ارتفاع السيارة "مستوى الخلوص" 168 مم.

رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة رينو ستيب واي موديل 2016 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 530 ألف جنيه.