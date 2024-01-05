سعر أرخص سيارة تقدمها جاك بالسوق المصري

شهدت النسخة جاك JS2 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري، وتعد هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية بلغت 70 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة الرياضية بالسوق المصري، والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية "جاك" المقدمة محليًا.

جاك JS2 موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

مواصفات ارخص سيارة تقدمها جاك في مصر

جنوط رياضية، اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

مفهوم رباعي الأبواب مع مساحة تخزين خلفية.

مكيف هواء.

عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

قفل مركزي للأبواب، ونظام ايموبليزر للحماية من السرقة.

زجاج كهربائي للاربعة أبواب.

جاك JS2 موديل 2024

نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

تقنية الجر الأمامي للعجلات.

محرك 1500 سي سي 4 سلندر.

قوة اجمالية 113 حصان و146 نيوتن متر من عزم الدوران.

وسائد هوائية أمامية للحماية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

حساسات ركن وكاميرا خلفية.

جاك JS2 موديل 2024

تعرف على السعر الرسمي للسيارة جاك JS2 موديل 2024 بعد زيادات يناير الجديدة

ارتفعت أسعار السيارة جاك JS2 موديل 2024 بقيمة قدرها 70 الف جنيه، حيث يصبح سعرها الحالي 794.900 ألف جنيه بدلاً من 724.900 ألف جنيه رسميًا.