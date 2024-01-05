أسعار ام جي ZS موديل 2024 في مصر .. الأرخص من فئتها

تعتبر السيارة ZS هي أرخص نسخة تقدمها علامة MG التجارية في مصر، وذلك عن فئة السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر، وطرحت السيارة في مصر تحت موديلات 2024، مع 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 929.900 جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أ سعار ام جي ZS موديل 2024 وأبرز المواصفات الفنية.

ام جي ZS موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة ام جي ZS موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي".

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية للمحرك 119 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران.

استهلاك الوقود بنسبة قدرها 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة يقدر بـ 10.9 ثانية.

ام جي ZS موديل 2024

تجهيزات السيارة ام جي ZS موديل 2024

جنوط رياضية.

نظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

بصمة.

مثبت سرعة.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن خلفية.

مرايات كهربائية جانبية.

ام جي ZS موديل 2024

مصابيح ضباب.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

طارة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS وEBD.

نظام الثبات الالكتروني ESP.

انذار ونظام ايموبليزر مانع للسرقة.

قفل مركزي للابواب.

ريموت تحكم.

ام جي ZS موديل 2024

ابعاد السيارة ام جي ZS موديل 2024

طول قاعدة العجلات 2585 مم.

طول السيارة 4314 مم.

عرض السيارة 1809 مم.

ارتفاع السيارة 1624 مم.

مساحة التخزين الخلفية 495 مم.

اسعار ام جي ZS موديل 2024 الرسمية في مصر

تتراوح اسعار السيارة بين 929,990 جنيه حتى 969,990 جنيه.