أحدث أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

شهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024، زيادة سعرية هي الاحدث من نوعها مع بداية العام الجديد، وارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 65 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية والتي نتمي إلى عائلة الـ SUV، ليبدأ سعرها الرسمي من 940 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد زيادات يناير، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الخاصة بها.

شيري تيجو 7 موديل 2024

تعرف على ابرز مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024

فرامل ABS وEBD ومساعد الفرامل.

مثبت سرعة.

نظام للتحكم في الجر.

نظام الثبات الالكتروني ESP.

عرض ضغط الاطارات.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

زجاج كهربائي.

انذار مانع للسرقة.

نظام ايموبليزر.

شاشة تعمل باللمس لعرض وسائل الترفيه والخرائط.

مكبرات صوتية.

شيري تيجو 7 موديل 2024

عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

مرايات كهربائية.

فتحة سقف.

قفل مركزي وريموت تحكم.

وسائد هوائية للحماية.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

دفع أمامي.

محرك 1500 CC تيربو.

قوة 145 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة.

عزم اقصى للدوران بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة ويقدر بـ 210 نيوتن متر.

شيري تيجو 7 موديل 2024

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الرسمية بعد زيادات يناير الجديدة

الفئة الأولى أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 940 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر مليون جنيه بدلاً من 935 ألف جنيه.