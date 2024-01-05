تقدم شركة مرسيدس وعلاقة تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة سواء محليًا أو عالميًا، وتتنوع هذه الاصدارات بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عنصر التصميم ايضا بين السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية.

وظهرت السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، حيث تباع تحت حالة "كسر الزيرو".

مرسيدس GLA موديل 2023

وتأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بملامح خارجية حادة الشكل، مع اضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية ذات مظهر هندسي انيق، ومرايات جانبية كهربائية ضم مزودة باشارات ضوئية، وفتحة سقف زجاجية بانوراما.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتضم السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 مقاعد من الجلد، مع لمسات داخلية باللون الاحمر، وشاشة داخلية كبيرة لعرض البيانات الخاصة بقائد المركبة، ولدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع تشغيل الوسائط المتنوعة والخرائط، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتحتوي مرسيدس GLA موديل 2023 على مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، مع امكانية التحكم بالمقاعد كهربائيًا، وحساسات حركة بالاضافة إلى كاميرا، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مقترن بمحرك 1400 سي سي تيربو.

مرسيدس GLA موديل 2023

ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 163 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 8.7 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع استهلاك للوقود يبلغ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرسيدس GLA موديل 2023

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" اعرف سعرها

تباع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 في حالة كسر الزيرو، بعد أن ظهرت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بسعر يبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه.