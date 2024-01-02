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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني "كسر زيرو" أعلى فئة 2024 .. بهذا السعر

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

تنتمي السيارة نيسان صني إلى طرازات السيدان، وتضم مقصورة داخلية تتسع لـ 5 مقاعد حيث تتسم بالطابع العائلي، وتعد هذه النسخة من اشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي يتم تقديمها بأسعار رسمية تتراوح بين 612,400 جنيه للفئة الأولى، حتى 678,000 جنيه للفئة الرابعة.

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أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024، للبيع بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، حيث لم تستخدم سوى 140 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى وجود رخصة سارية لمدة عام، إلى جانب انتمائها لاصدارات الفئة الرابعة كاملة التجهيزات "سوبر صالون".

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 عدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مكيف هواء تاتش، مقود حركة متعدد الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، عداد رياضي يختلف عن باقي الفئات، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

نيسان صني 2024

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، مع قوة اجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على مرايات كهربائية جانبية، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، زجاج مظلل، نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، مسند لليد، وحدة تهوية داخلية، وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD.

نيسان صني "كسر زيرو" اعلى فئة 2024 .. بهذا السعر 

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 825 ألف جنيه.

نيسان صني كسر زيرو تقنية الفار اعلى فئة سعر نيسان صني

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