عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

هيونداي توسان 2023
هيونداي توسان 2023

تعد هيونداي توسان من اشهر السيارات التي قدمت بالسوق المصري، باختلاف اجيالها منذ طرحها لاول مره ووصولًا إلى موديلات 2023، ويحمل هذا المديل طابع رياضي ضمن فئة الـ SUV، وهي السمة الخاصة بهذه السيارة، ولكن مع لمسات عصرية وعدد من الفئات والتجهيزات.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

هيونداي توسان 2022 "زيرو" للبيع بهذا السعر

نيسان صني "كسر زيرو" أعلى فئة 2024 .. بهذا السعر

أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر

هيونداي توسان 2023 

وظهرت السيارة هيونداي توسان 2023 للبيع بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، وهي الزيرو حيث لم تقطع سوى 47 كيلومتر فقط، وتأتي هذه النسخة ضمن طرازات الفئة الثانية، مع حالة الفبريقا داخليًا وخارجيًا.

هيونداي توسان 2023 

تأتي السيارة هيونداي توسان 2023 بأبعاد وقياسات تتضمن 1651 مم للارتفاع الكلي، و170 مم للخلوص الارضي، بينما يصل طول السيارة إلى 4500 مم، و1865 مم للعرض، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وطول كلي لقاعدة العجلات يبلغ 2680 مم.

هيونداي توسان 2023 

وتضم السيارة هيونداي توسان 2023 واجهة أمامية ذات مصابيح متعددة، مع اضاءة LED، وشبكة عصرية باللون الاسود، وجنوط رياضية، ومرايات كهربائة التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي سنتر لوك، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي داخلي، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي توسان 2023 

وتستمد السيارة هيونداي توسان 2023 اوامر الحركة من علبة تروس 7 غيار بقدرات أوتوماتيكية، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تصل من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

 

سعر السيارة هيونداي توسان 2023 

 

تباع السيارة هيونداي توسان 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر مليون 700 الف جنيه.

هيونداي توسان هيونداي توسان هيونداي توسان 2023 سعر هيونداي توسان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

موضوعات متعلقة

تصل لـ 55 الف جنيه .. أرخص سيارة تقدمها شيري "بالأسعار الجديدة"

اعرف السعر الجديد لأرخص سيارة رياضية في مصر .. صور

بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

نيسان صني "كسر زيرو" أعلى فئة 2024 .. بهذا السعر

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024 .. صور

بـ 140 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك موفرة للبنزين

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في عيد ميلادها.. كم سعرها ؟

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: جشع التجار جزء من أزمة الأسعار

أمين الفتوى: زواج البدل حرام في هذه الحالة

بـ 40 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات

مصطفى بكري: التضخم الدولي تنعكس أوضاعه على الاقتصاد المصري

رئيس شركة العاصمة الإدارية: مؤتمر التميز الريادي فرصة جديدة للمستثمرين

الثانوية العامة.. إتاحة التحويل من علوم لرياضة والعكس حتى 22 فبراير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

فيديو

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ