هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

تعد هيونداي توسان من اشهر السيارات التي قدمت بالسوق المصري، باختلاف اجيالها منذ طرحها لاول مره ووصولًا إلى موديلات 2023، ويحمل هذا المديل طابع رياضي ضمن فئة الـ SUV، وهي السمة الخاصة بهذه السيارة، ولكن مع لمسات عصرية وعدد من الفئات والتجهيزات.

هيونداي توسان 2023

وظهرت السيارة هيونداي توسان 2023 للبيع بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، وهي الزيرو حيث لم تقطع سوى 47 كيلومتر فقط، وتأتي هذه النسخة ضمن طرازات الفئة الثانية، مع حالة الفبريقا داخليًا وخارجيًا.

هيونداي توسان 2023

تأتي السيارة هيونداي توسان 2023 بأبعاد وقياسات تتضمن 1651 مم للارتفاع الكلي، و170 مم للخلوص الارضي، بينما يصل طول السيارة إلى 4500 مم، و1865 مم للعرض، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وطول كلي لقاعدة العجلات يبلغ 2680 مم.

هيونداي توسان 2023

وتضم السيارة هيونداي توسان 2023 واجهة أمامية ذات مصابيح متعددة، مع اضاءة LED، وشبكة عصرية باللون الاسود، وجنوط رياضية، ومرايات كهربائة التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي سنتر لوك، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي داخلي، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي توسان 2023

وتستمد السيارة هيونداي توسان 2023 اوامر الحركة من علبة تروس 7 غيار بقدرات أوتوماتيكية، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تصل من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

سعر السيارة هيونداي توسان 2023

تباع السيارة هيونداي توسان 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر مليون 700 الف جنيه.