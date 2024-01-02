بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

شهدت بداية يناير من العام 2024، زيادة سعرية جديدة في سعر السيارة هيونداي النترا HD، وسط غياب عدد من الفئات المقدمة بالسوق المحلي، بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الرابعة والتي تتوافر في الفترة الحالية، نحو 130 الف جنيه.

وتعتبر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، والتي تأتي بعدد من التجهيزات، بالاضافة إلى ملامح خارجية ذات مصابيح حادة، ومقصورة تتسع لـ 5 افراد.

هيونداي النترا HD موديل 2024

يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز القدرات الفنية.

تضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 محرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج 121 حصان، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

هيونداي النترا HD موديل 2024

وتقدر مدة التسارع الخاصة بهذه النسخة وصولاً من 0 لـ 100 كم/س بـ 11.3 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود بلغت 6.6 لتر، عند خوضها مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

هيونداي النترا HD موديل 2024

ابعاد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

طول كلي 4505 مم.

عرض كلي 1541 مم.

ارتفاع كلي 1490 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 160 مم.

طول قاعدة العجلات 2650 مم.

السعة اللترية لخزان الوقود 53 لتر.

حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر.

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

تتوافر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 عبر الفئة الرابعة، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 890 ألف جنيه بدلاً من 760 ألف جنيه، بعد زيادة إجمالية بلغت 130 ألف جنيه، وسط غياب باقي الفئات.