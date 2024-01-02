عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

شهدت بداية يناير من العام 2024، زيادة سعرية جديدة في سعر السيارة هيونداي النترا HD، وسط غياب عدد من الفئات المقدمة بالسوق المحلي، بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الرابعة والتي تتوافر في الفترة الحالية، نحو 130 الف جنيه.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

هيونداي توسان 2022 "زيرو" للبيع بهذا السعر

اركب هيونداي النترا "أوتوماتيك" 2007 بهذا السعر

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" 2024 .. اعرف سعرها

وتعتبر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، والتي تأتي بعدد من التجهيزات، بالاضافة إلى ملامح خارجية ذات مصابيح حادة، ومقصورة تتسع لـ 5 افراد.

هيونداي النترا HD موديل 2024 

 يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز القدرات الفنية.

 

تضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 محرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج 121 حصان، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

هيونداي النترا HD موديل 2024 

وتقدر مدة التسارع الخاصة بهذه النسخة وصولاً من 0 لـ 100 كم/س بـ 11.3 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود بلغت 6.6 لتر، عند خوضها مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

هيونداي النترا HD موديل 2024 

ابعاد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

 

  • طول كلي 4505 مم.
  • عرض كلي 1541 مم.
  • ارتفاع كلي 1490 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 160 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2650 مم.
  • السعة اللترية لخزان الوقود 53 لتر.
  • حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر.

 

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 

 

تتوافر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 عبر الفئة الرابعة، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 890 ألف جنيه بدلاً من 760 ألف جنيه، بعد زيادة إجمالية بلغت 130 ألف جنيه، وسط غياب باقي الفئات.

تقنية الفار هيونداى النترا السيارة هيونداي إلنترا سعر السيارة هيونداي النترا سعر السيارة هيونداي النترا HD هيونداي النترا HD موديل 2024 السعر الرسمي السعر الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان ارتدته أنغام ومي عمر

موضوعات متعلقة

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في عيد ميلادها.. كم سعرها ؟

كيا سبورتاج 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها

شيري تقدم فينجيون T9 الجديدة وتكشف عن أسعارها

أفخم سيارة قدمتها BMW في مصر خلال 2023 وسعرها .. صور

اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

الحل قريب.. عضو الزمالك يعلن تطورات أزمة القيد

تحذير أمريكي وسحب حليب للأطفال بسبب تلوثه بالبكتيريا

بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

3 أعمال لا تدخل في موازين الحساب وأخرى أقسم بها النبي.. احذر غفلتها

اليوم.. عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

رابطة الأندية: غياب الأهلي والزمالك عن كأس الرابطة خسارة كبيرة.. ونلتمس لهما الأعذار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غريبة يفجرها توءمان بعد 39 عاما.. لن تتوقعها

منهن نسرين طافش وأنغام ومي عمر.. النجمات يتألقن بإطلالات رأس السنة

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ