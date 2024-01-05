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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر هيونداي توسان ونيسان صني "كسر زيرو"..اركب سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" بأفضل سعر..موعد وشروط مزاد سيارات جمرك سفاجا

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

تعد هيونداي توسان من اشهر السيارات التي قدمت بالسوق المصري، باختلاف اجيالها منذ طرحها لاول مره ووصولًا إلى موديلات 2023، ويحمل هذا المديل طابع رياضي ضمن فئة الـ SUV، وهي السمة الخاصة بهذه السيارة، ولكن مع لمسات عصرية وعدد من الفئات والتجهيزات.

 

بأفضل سعر للمستعمل .. اركب سيارة هاتشباك "أوتوماتيك"

يفضل الكثير شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، عن الطرازات الاخرى صاحبة الناقل اليدوي التقليدي، حيث تتسم الاصدارات التي تضم علبة تروس أوتوماتيكية، بالسهولة في القيادة، سواء من ناحية عدم استخدام اليد اليمني بكثرة، أو الارجل نظرًا لعدم وجود دواسة دبرياج، وتوفر هذه السمات الكثير من سبل الراحة بالفعل، وخاصة عند القيادة في الطرق المزدحة واوقات الزروة.

 

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر .. بهذه الأسعار

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تعدد الموديلات والتصميمات، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

 

سيارة ياباني 2024 كسر زيرو أوتوماتيك.. وبأفضل سعر

تعتبر السيارة نيسان صني من أشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، حيث يتم طرحها محليًا بتصميم السيدان مع 5 مقاعد داخلية، بالإضافة إلى باقة من التجيهزات التقنية بحسب الفئة المطروحة.

 

أسعار ام جي ZS موديل 2024 في مصر .. الأرخص من فئتها

تعتبر السيارة ZS هي أرخص نسخة تقدمها علامة MG التجارية في مصر، وذلك عن فئة السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر، وطرحت السيارة في مصر تحت موديلات 2024، مع 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 929.900 جنيه.

 

بمدى يصل لـ 700 كم.. أحدث سيارة كهربائية من الفئة العائلية "بهذا السعر"

كشفت العلامة التجارية الصينية إكس بينج XPENG X9، عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة الكهربائية X9، والتي تأتي على الطراز العائلي صاحب المساحة الرحبة والتي تتسع لـ 7 مقاعد، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

 

أحدث أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

شهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024، زيادة سعرية هي الاحدث من نوعها مع بداية العام الجديد، وارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 65 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية والتي نتمي إلى عائلة الـ SUV، ليبدأ سعرها الرسمي من 940 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه.

 

موعد وشروط مزاد سيارات جمرك سفاجا.. تفاصيل

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر عن موعد مزاد السيارات الذي يتمضن مركبات تتبع جمارك سفاجا بالاضافة إلى بضائع جمارك سفاجا، والذي سينطلق يوم الثلاثاء 16 يناير، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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