5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر .. بهذه الأسعار

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تعدد الموديلات والتصميمات، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

1 - نيسان قشقاي

تتسارع السيارة نيسان قشقاي 2024 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 148 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتعتمد نيسان قشقاي 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT أوتوماتيكي، يعمل بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 206 كيلومترات في الساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تقدم السيارة نيسان قشقاي موديل 2024 بأسعار رسمية تتراوح بين مليون و341.500 جنيه ومليون و482.500 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

2 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، يمنحها افضلية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.6 ثانية، حيث يضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

وتضم باقة من التجهيزات منها مقاعد كهربائية التحكم، بالاضافة إلى فتحة سقف، بصمة تشغيل وايقاف المحرك، امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن وكاميرا، مرايا كهربائية جانبية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامي وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مع تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تتراوح أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بين 1,300,000 جنيه و 1,495,000 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

3 - سوبارو XV كروس تريك

تستخدم السيارة سوبارو XV كروس تريك محرك 2000 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 10.5 ثانية، وبتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

وتحتوي السيارة سوبارو XV كروس تريك على شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء، بصمة، جنوط رياضية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سنتر لوك، زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، مرايا كهربائية ضم، اضاءة LED.

تقدم السيارة سوبارو XV كروس تريك موديل 2024 بسعر 2 مليون و100 الف جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

4 – تويوتا فورتشنر

تستخدم الفئة الاولى من السيارة محرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، سعة 2700 CC، قادر على انتاج قوة قدرها 163 حصانا، و245 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك من 6 نقلات بتقنية الدفع الخلفي، بينما تعتمد الفئتان الثانية والثالثة على قدرات الدفع الكلي وعبر محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار.

يصل السعر الرسمي للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 إلى 3 ملايين جنيه، بينما تبدأ من 2 مليون و500 الف جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

5 - هوندا CRV

تنطلق السيارة هوندا CRV من النقطة 0 وصولاً إلى سرعة 100كم/ساعة خلال 10.1 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة لـ 201 كم/س، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية 188 حصانا، 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية وبتقنية الجر الرباعي للعجلات، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة هوندا CRV ضمن موديلات 2022 بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و300 الف جنيه.