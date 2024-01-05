عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمدى يصل لـ 700 كم.. أحدث سيارة كهربائية من الفئة العائلية "بهذا السعر"

إكس بينج XPENG
إكس بينج XPENG

كشفت العلامة التجارية الصينية إكس بينج XPENG X9، عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة الكهربائية X9، والتي تأتي على الطراز العائلي صاحب المساحة الرحبة والتي تتسع لـ 7 مقاعد، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

تصل لـ 55 الف جنيه .. أرخص سيارة تقدمها شيري "بالأسعار الجديدة"

بـ 140 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك موفرة للبنزين

أرخص سيارة فرنسية "زيرو" في مصر موديل 2024

أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

إكس بينج XPENG 

وفتحت الشركة الصينية باب الحجز على هذه النسخة، حيث تلقت اكثر من 30 الف طلب للحجز بالاسواق الصينية، وتأتي هذه النسخة بتصميم خارجي انيق وعصري مع مقابض مخفية، وجنوط رياضية، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

إكس بينج XPENG 

وتضم السيارة إكس بينج XPENG X9 شاشة عرض رئيسية معلقة بالسقف يبلغ قياسها 21.4 بوصة، وشاشة اخرى 17.3 بوصة، إلى جانب مقاعد من الجلد، واماكن تخزين، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، نظام صوتي.

إكس بينج XPENG 

القدرات الفنية للسيارة إكس بينج XPENG X9

 

تستخدم السيارة إكس بينج XPENG X9 بطارية من شركة  Eve Energy فوسفات حديد ليثيوم، تستطيع ضخ قوة قدرها 84.5 كيلووات في الساعة، بالاضافة إلى بطارية اخرى بقوة 800 فولت قادرة على خوض مسافة تصل لـ مسافة تصل إلى 610 كم و 702 كم، وتأتي هذه السيارة من انتاج شركة CALB وهي عبارة عن بطارية ثلاثية NMC.

إكس بينج XPENG 

وتأتي السيارة الكهربائية إكس بينج XPENG X9 بمحرك يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات يضخ قوة قدرها 315 حصان، بينما تأتي بمحرك اخر بالمحور الخلفي يضخ قوة قدرها 181 حصانا، وتصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 496 حصان، و640 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

إكس بينج XPENG 

السرعة القصوى وتسارع السيارة إكس بينج XPENG X9

 

تصل السرعة القصوى للسيارة إكس بينج XPENG X9 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.7 ثانية فقط.

إكس بينج XPENG 

سعر السيارة X9 المقدمة من إكس بينج XPENG الصينية 

 

تقدم السيارة إكس بينج XPENG X9 العائلية بالسوق الصيني، بسعر يبلغ 50 الف و800 دولار أمريكي.

إكس بينج XPENG 
Xpeng إكس بينج XPENG X9 سيارة إكس بينج XPENG X9 كس بينج XPENG الصينية سعر السيارة X9 السيارة إكس بينج XPENG X9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

بأفضل سعر للمستعمل .. اركب سيارة هاتشباك "أوتوماتيك"

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

تصل لـ 55 الف جنيه .. أرخص سيارة تقدمها شيري "بالأسعار الجديدة"

اعرف السعر الجديد لأرخص سيارة رياضية في مصر .. صور

بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

نيسان صني "كسر زيرو" أعلى فئة 2024 .. بهذا السعر

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024 .. صور

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

مصمم الذكاء الاصطناعي يندم على اختراعه لـ AI.. تفاصيل

الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

نور إيهاب: مبسوطة إني كنت البنت الوحيدة فى فيلم الحريفة

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" المسببة لهجوم 7 أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ