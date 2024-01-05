بمدى يصل لـ 700 كم.. أحدث سيارة كهربائية من الفئة العائلية "بهذا السعر"

كشفت العلامة التجارية الصينية إكس بينج XPENG X9، عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة الكهربائية X9، والتي تأتي على الطراز العائلي صاحب المساحة الرحبة والتي تتسع لـ 7 مقاعد، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

إكس بينج XPENG

وفتحت الشركة الصينية باب الحجز على هذه النسخة، حيث تلقت اكثر من 30 الف طلب للحجز بالاسواق الصينية، وتأتي هذه النسخة بتصميم خارجي انيق وعصري مع مقابض مخفية، وجنوط رياضية، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

إكس بينج XPENG

وتضم السيارة إكس بينج XPENG X9 شاشة عرض رئيسية معلقة بالسقف يبلغ قياسها 21.4 بوصة، وشاشة اخرى 17.3 بوصة، إلى جانب مقاعد من الجلد، واماكن تخزين، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، نظام صوتي.

إكس بينج XPENG

القدرات الفنية للسيارة إكس بينج XPENG X9

تستخدم السيارة إكس بينج XPENG X9 بطارية من شركة Eve Energy فوسفات حديد ليثيوم، تستطيع ضخ قوة قدرها 84.5 كيلووات في الساعة، بالاضافة إلى بطارية اخرى بقوة 800 فولت قادرة على خوض مسافة تصل لـ مسافة تصل إلى 610 كم و 702 كم، وتأتي هذه السيارة من انتاج شركة CALB وهي عبارة عن بطارية ثلاثية NMC.

إكس بينج XPENG

وتأتي السيارة الكهربائية إكس بينج XPENG X9 بمحرك يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات يضخ قوة قدرها 315 حصان، بينما تأتي بمحرك اخر بالمحور الخلفي يضخ قوة قدرها 181 حصانا، وتصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 496 حصان، و640 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

إكس بينج XPENG

السرعة القصوى وتسارع السيارة إكس بينج XPENG X9

تصل السرعة القصوى للسيارة إكس بينج XPENG X9 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.7 ثانية فقط.

إكس بينج XPENG

سعر السيارة X9 المقدمة من إكس بينج XPENG الصينية

تقدم السيارة إكس بينج XPENG X9 العائلية بالسوق الصيني، بسعر يبلغ 50 الف و800 دولار أمريكي.