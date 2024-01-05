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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موعد وشروط مزاد سيارات جمرك سفاجا.. تفاصيل

موعد وشروط مزاد سيارات
موعد وشروط مزاد سيارات جمرك سفاجا

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر عن موعد مزاد السيارات الذي يتمضن مركبات تتبع جمارك سفاجا بالاضافة إلى بضائع جمارك سفاجا، والذي سينطلق يوم الثلاثاء 16 يناير، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في الجيزة، بالاضافة إلى الالتزام بشراء كراسة المواصفات والشروط، والتي يبلغ سعرها  400 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والدمغات.

 

سيارات جمرك سفاجا الهيئة والصوامع وجمرك سفاجا المستودعات

 

يتمضن جمرك سفاجا الهيئة عدد من السيارات ومنها تويوتا كورولا Xli موديل 2009، ونيسان باثفيندر موديل 2004، وفورد مونتاينر موديل 2010، بالاضافة إلى كرايسلر C300 موديل 2005، ولنكولن MKS بمحرك 6 سلندر موديل 2008، وBMW 118i موديل 2005، والسيارة نيسان ألتيما موديل 2009، والنسخة الرياضية تويوتا لاندكروزر موديل 2014.

 

ويحتوي مزاد جمرك سفاجا الصوامع على النسخة فورد اكسبلورر 2006، و2 تويوتا كورولا Xli موديل 2009، بالاضافة إلى السيارة BMW 520i موديل 2010، و BMW 745Li موديل 2004، ويتضمن مزاد جمرك سفاجا المستودعات كلا من النسخة دودج تشارجر موديل 2006، والسيارة فورد اكسبلورر 2007، بالاضافة إلى النسخة كرايسلر C300 موديل 2007، والسيارة مرسيدس E240 موديل 1999.

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