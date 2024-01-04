بأفضل سعر للمستعمل .. اركب سيارة هاتشباك "أوتوماتيك"

يفضل الكثير شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، عن الطرازات الاخرى صاحبة الناقل اليدوي التقليدي، حيث تتسم الاصدارات التي تضم علبة تروس أوتوماتيكية، بالسهولة في القيادة، سواء من ناحية عدم استخدام اليد اليمني بكثرة، أو الارجل نظرًا لعدم وجود دواسة دبرياج، وتوفر هذه السمات الكثير من سبل الراحة بالفعل، وخاصة عند القيادة في الطرق المزدحة واوقات الزروة.

ويضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات التي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيك، ومنها النسخة بريليانس FRV، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، صاحبة التصميم المميز، والابعاد الخارجية المتقاربة إلى جانب عدد من التجهيزات.

بريليانس FRV موديل 2009

وظهرت اللسيارة بريليانس FRV للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 166 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بينما حصلت خارجيًا على بعض التحديثات الخاصة بالطلاء عدا ناحية السقف.

بريليانس FRV موديل 2009

وتأتي السيارة بريليانس FRV التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن موديلات 2009، مع تعديلات ميكانيكية تضمنت تغير المحرك والفتيس، بقدرات فنية يابانية مستخدمة في طرازات ميتسوبيشي شارك حسبما اشارات البيانات الخاصة بهذه النسخة.

بريليانس FRV موديل 2009

ويذكر أن السيارة بريليانس FRV موديل 2009 صاحبة هذا الموضوع، خضعت لجميع الصيانات الدورية، مع تجديد كامل للعفشة، بالاضافة إلى وجود جنوط رياضية سبور قياسها 17 بوصة، مع اطارات جديدة وبطارية بحالة جيدة، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي.

سعر السيارة بريليانس FRV موديل 2009

ظهرت السيارة بريليانس FRV موديل 2009 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة الكترونيًا، بسعر يبلغ 240 ألف جنيه.