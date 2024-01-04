عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأفضل سعر للمستعمل .. اركب سيارة هاتشباك "أوتوماتيك"

بريليانس FRV موديل
بريليانس FRV موديل 2009

يفضل الكثير شراء سيارة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي"، عن الطرازات الاخرى صاحبة الناقل اليدوي التقليدي، حيث تتسم الاصدارات التي تضم علبة تروس أوتوماتيكية، بالسهولة في القيادة، سواء من ناحية عدم استخدام اليد اليمني بكثرة، أو الارجل نظرًا لعدم وجود دواسة دبرياج، وتوفر هذه السمات الكثير من سبل الراحة بالفعل، وخاصة عند القيادة في الطرق المزدحة واوقات الزروة.

بـ 140 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك موفرة للبنزين

أرخص سيارة فرنسية "زيرو" في مصر موديل 2024

أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 .. بالاسعار

ويضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات التي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيك، ومنها النسخة بريليانس FRV، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، صاحبة التصميم المميز، والابعاد الخارجية المتقاربة إلى جانب عدد من التجهيزات.

بريليانس FRV موديل 2009 

وظهرت اللسيارة بريليانس FRV للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 166 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بينما حصلت خارجيًا على بعض التحديثات الخاصة بالطلاء عدا ناحية السقف.

بريليانس FRV موديل 2009 

وتأتي السيارة بريليانس FRV التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن موديلات 2009، مع تعديلات ميكانيكية تضمنت تغير المحرك والفتيس، بقدرات فنية يابانية مستخدمة في طرازات ميتسوبيشي شارك حسبما اشارات البيانات الخاصة بهذه النسخة.

بريليانس FRV موديل 2009 

ويذكر أن السيارة بريليانس FRV موديل 2009 صاحبة هذا الموضوع، خضعت لجميع الصيانات الدورية، مع تجديد كامل للعفشة، بالاضافة إلى وجود جنوط رياضية سبور قياسها 17 بوصة، مع اطارات جديدة وبطارية بحالة جيدة، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي.

 

سعر السيارة بريليانس FRV موديل 2009 

 

ظهرت السيارة بريليانس FRV موديل 2009 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة الكترونيًا، بسعر يبلغ 240 ألف جنيه.

سيارة أوتوماتيك بريليانس Frv السيارة بريليانس FRV سعر بريليانس FRV موديل 2009 بريليانس FRV موديل 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

تصل لـ 55 الف جنيه .. أرخص سيارة تقدمها شيري "بالأسعار الجديدة"

اعرف السعر الجديد لأرخص سيارة رياضية في مصر .. صور

بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

نيسان صني "كسر زيرو" أعلى فئة 2024 .. بهذا السعر

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري في 2024 .. صور

بـ 140 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك موفرة للبنزين

ترشيحاتنا

وزير دفاع الاحتلال يحدد خطة ما بعد الحرب.. ويؤكد: حماس لن تحكم غزة

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

نجم الزمالك: فيريرا ضربني بالقلم لهذا السبب

حميدتي يتسبب في استدعاء سفير السودان بكينيا.. تفاصيل

قرار جديد ضد جماعة الإخوان الإرهابية

بواسطة مسيرة.. استهداف قاعدة أمريكية في مخيم الركبان بسوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فستان جلد.. لاميتا فرنجية تستعرض إنوثتها من أمام سيارتها

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ