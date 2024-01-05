أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. صور

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلاد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية، أو بحسب التصميمات المختلفة بين السيدان والرياضية والهاشتباك، إلى جانب نقطة هامة تتدخل بقوة ضمن اركان المعادلة الشرائية وهي السعر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أ رخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

1 - سوزوكي اسبريسو

تضم السيارة زجاج كهربائي، وسنتر لوك للأبواب، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، ومكيف هواء يدوي متعدد الفتحات الأمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية أمامية AIRBAGS، مع نظام إيموبليزر مانع للسرقة.

وتأتي بأبعاد هيكلية بلغت 3.5 متر للطول، و1.5 متر للعرض، و1.56 متر للارتفاع، وخزان للوقود سعة 27 لترا، مع مقصورة تتسع إلى 5 مقاعد، مع مصابيح أمامية حادة، وإضاءة نهارية، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لترا.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 150 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 14.3 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي "3 سلندر"، بقوة 68 حصانا، و90 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتقدم السيارة سوزوكي اسبريسو بناقل سرعات يدوي مانيوال، إلى جانب نسخة محدثة تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية يصل سعرها الرسمي إلى 525.900 جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

2 - بي واي دي F3

تضم السيارة مرايات جانبية كهربائية، مدخل usb وaux، وقفل مركزي للأبواب، وانذار مانع للسرقة، إضافة إلى زجاج خلفي مظلل، ونظام صوتي ترفيهي، و زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وجنوط رياضية، فرش جلد.

وتتمتع بنظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، بالإضافة إلى وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 airbags.

ومحرك بقوة 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، 4 سلندر، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الاداء.

وتتراوح اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بين 600 الف جنيه و680 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

3 - شيري اريزو 5

تضم السيارة تجهيزات تتضمن عدد 2 وسادة هوائية للحماية، وفرامل ABS وEBD ومساعد فرامل، مساعد الثبات على الطرق المرتفعة مع نظام ESP، حساسات ركن خلفية وكاميرا، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، مرايات جانية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية.

بالإضافة إلى شاشة تتوسط قمرة القيادة ونظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب وريموت تحكم، فتحة سقف كهربائية، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة اجمالية 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة مانيوال للفئة الاولى واخر أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الجر الأمامي.

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 620 الف جنيه حتى 690 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

4 - ميتسوبيشي اتراج

تحتوي السيارة على 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية من الصدمات، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، مدخل USB ، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح أمامية حاد، نظام التحكم النشط بالثبات ومتابعة ضغط الاطارات، وزجاج كهربائي، مكيف هواء، محرك 3 سلندر، 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 نحو 670 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

5 - بروتون ساجا

تضم السيارة زجاج كهربائي للنوافذ، ومقود حركة باور ستيرنج، وحساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة، سنتر لوك للابواب، نظام ترفيهي من 4 مكبرات، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات تتوسط قمرة القيادة.

وتمتلك 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، و محرك 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

وتأتي السيارة بسعر رسمي يصل لـ 465 الف جنيه لموديلات 2022.