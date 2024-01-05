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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة رياضية من جاك بالسوق المصري.. وصلت كام ؟

جاك JS4 موديل 2024
جاك JS4 موديل 2024

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات جاك المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة JS4 والتي تعد أغلى سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية جاك محليًا، وشهدت هذه السيارة زيادة رسمية بلغت 90 الف جنيه، وذلك عن الفئة والوحيدة التي تتوافر بالسوق المحلي.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة جاك JS4 موديل 2024 بعد زيادات يناير الجديدة، بالإضافة إلى استعراض أبرز المواصفات الفنية.

جاك JS4 موديل 2024 

ابرز مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2024

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي".
  • محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي تيربو.
  • قوة اجمالية بلغت 147 حصان و210 نيوتن متر.
  • مثبت سرعة.
  • زجاج كهربائية أمامي وخلفية.
  • حساسات ركن.
جاك JS4 موديل 2024 
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • نظام ضبط مستوى الهواء بالإطارات.
  • جنوط رياضية.
  • مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.
جاك JS4 موديل 2024 
  • نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات.
  • بلوتوث.
  • إضاءة LED.
  • زجاج خلفي مظلل وسبويلر رياضي.
  • طول 4410، عرض 1800 مم، ارتفاع 1660 مم.
جاك JS4 موديل 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك JS4 موديل 2024 بعد زيادات يناير 

 

تتوافر السيارة جاك JS4 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون و49 ألف و900 جنيه بدلاً من 959.900 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة إجمالية بلغت 90 ألف جنيه.

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