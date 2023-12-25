عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2024 من اشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، والتي تأتي بإطلالة تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب انتمائها للفئة العائلية، حيث يتم طرحها عبر 7 مقاعد، بالإضافة إلى نسخة الـ 5 مقاعد.

بعد أسعار ديسمبر .. بيجو 408 موديل 2024 اعرف بكام ؟

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

سعر أرخص سيارة عائلية في السوق المصرية

أرخص سيارة أوتوماتيك بالسوق المصري.. اعرف سعرها

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

ما هي أرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. وكم سعرها؟

وتنطلق السيارة بيجو 5008 موديل 2024 محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,949,990 جنيه للفئة الأولى ACTIVE PACK، حتى 2,259,990 جنيه للفئة الأخيرة GT RED INTERIOR.

بيجو 5008 موديل 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أبرز مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024، وقائمة بأسعارها الرسمية في مصر.

 

مواصفات وتجهيزات السيارة بيجو 5008 موديل 2024

 

  • مرايات كهربائية.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • مكيف هواء.
  • سنتر لوك.
  • ريموت تحكم.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس بنظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
بيجو 5008 موديل 2024 
  • حساسات ركن خلفية.
  • حساسات ركن امامية.
  • كاميرا.
  • مثبت سرعة.
  • مقاعد كهربائية.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • جنوط رياضية.
  • فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.
  • وسائد هوائية للحماية.
بيجو 5008 موديل 2024 

محرك السيارة بيجو 5008 موديل 2024 وقدراتها الفنية 

 

  • محرك تيربو 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 165 حصان.
  • عزم دوران 240 نيوتن متر.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.
  • سرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر/ساعة
  • استهلاك للوقود بنسبة لتر لكل 100 كيلومتر.
بيجو 5008 موديل 2024 

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE PACK موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE PACK موديل 2024 بسعر 2,079,990 جنيها.

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT موديل 2024 بسعر 2,249,990 جنيها.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GT RED INTERIOR موديل 2024 بسعر 2,259,990 جنيها.

بيجو 5008 موديل 2024 
بيجو مباراة اتحاد جدة والباطن بيجو 5008 بيجو 5008 موديل 2024 اسعار بيجو 5008 موديل 2024 أسعار بيجو 5008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

موضوعات متعلقة

كيا سبورتاج 2023 للبيع بحالة «كسر الزيرو».. اعرف سعرها

وحش الـ"بيك اب" .. تعديل مميز للسيارة جيب جلاديتور |صور

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" 2024 .. اعرف سعرها

بي ام دابليو M8 الخارقة.. وأسعارها في مصر

نيسان صني 2023 كسر زيرو بهذا السعر

اشتري سيارة 2023 كسر زيرو بأفضل سعر

بزيادة 30 ألف جنيه .. أسعار بيستون B70 موديل 2024

تويوتا تكشف عن كراون 2024 الجديدة بهذا السعر

ترشيحاتنا

الأونروا تعرب عن قلقها بسبب تعثر وصول المساعدات الإنسانية لغزة

عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل

وفاة والدة مدرب الأهلي السابق

أمريكا.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة وإطلاق نار

بـ 9 محافظات.. إطلاق قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان

جيش الاحتلال يستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشفاف.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها برشاقتها| شاهد

أحدهما فقد غلافه وآخر احترق.. 10 اكتشافات لكواكب خارج المجموعة الشمسية في 2023

إطلالة غادة عبد الرزاق بجلسة تصوير غريبة تثير السوشيال ميديا

بفستان لافت.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ