سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2024 من اشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، والتي تأتي بإطلالة تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب انتمائها للفئة العائلية، حيث يتم طرحها عبر 7 مقاعد، بالإضافة إلى نسخة الـ 5 مقاعد.

وتنطلق السيارة بيجو 5008 موديل 2024 محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,949,990 جنيه للفئة الأولى ACTIVE PACK، حتى 2,259,990 جنيه للفئة الأخيرة GT RED INTERIOR.

بيجو 5008 موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أبرز مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024، وقائمة بأسعارها الرسمية في مصر.

مواصفات وتجهيزات السيارة بيجو 5008 موديل 2024

مرايات كهربائية.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

مكيف هواء.

سنتر لوك.

ريموت تحكم.

زجاج خلفي مظلل.

نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث.

عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم.

شاشة ملونة تعمل باللمس بنظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

بيجو 5008 موديل 2024

حساسات ركن خلفية.

حساسات ركن امامية.

كاميرا.

مثبت سرعة.

مقاعد كهربائية.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

جنوط رياضية.

فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.

وسائد هوائية للحماية.

بيجو 5008 موديل 2024

محرك السيارة بيجو 5008 موديل 2024 وقدراتها الفنية

محرك تيربو 1600 سي سي.

4 سلندر.

قوة اجمالية 165 حصان.

عزم دوران 240 نيوتن متر.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.

سرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر/ساعة

استهلاك للوقود بنسبة لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 5008 موديل 2024

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE PACK موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE PACK موديل 2024 بسعر 2,079,990 جنيها.

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT موديل 2024 بسعر 2,249,990 جنيها.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GT RED INTERIOR موديل 2024 بسعر 2,259,990 جنيها.