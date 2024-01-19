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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة هاتشباك في مصر موديل 2021 .. اعرف بكام ؟

 سوزوكي اسبريسو موديل
 سوزوكي اسبريسو موديل 2021

تتنوع السيارات المطروحة للبيع في مصر، حيث يضم السوق الخاص بالطرازات المستعملة عدد كبير ومتنوع، يختلف بين التجهيزات الفنية، أوالعلامات التجارية، أو من ناحية التصميم الهندسي سواء من فئة السيدان أو الرياضية أو الهاتشباك.

 

ومن أبرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، هي السيارة صغيرة الحجم سوزوكي اسبريسو، والتي تعد من ارخص السيارات التي تتوافر بالسوق المصري، ومنها النسخة صاحبة هذا الموضوع، والتي ظهرت للبيع على الانترنت، وبسعر مناسب.

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وتباع السيارة سوزوكي اسبريسو بعد أن ظهرت على احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تتمتع بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا عدا بعض التحديث الخاص بالطلاء ناحية الرفرف، أما عن الهيكل الخارجي فتأتي باطلالة الهاتشباك ذات الطابع الرياضي، مع مصابيح حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

 سوزوكي اسبريسو موديل 2021 

وتنتمي السيارة سوزوكي اسبريسو إلى موديلات 2021، وتعتمد من الداخل على حزمة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، عدادات رقمية، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، عجلة قيادة باورستيرنج، زجاج كهربائي التحكم بالناحية الخاصة بالنوافذ الأمامية، وجنوط 13 بوصة.

 سوزوكي اسبريسو موديل 2021 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي اسبريسو 

 

  • محرك 1000 سي سي.
  • قوة 67 حصان.
  • عزم دوران 90 نيوتن متر.
  • ناقل حركة مانيوال 5 غيار.
  • زمن تسارع 14.3 ثانية من 0 لـ 100كم/س.
  • استهلاك بنزين اقتصادي بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
 سوزوكي اسبريسو موديل 2021 

سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 في سوق المستعمل 

 

ظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 345 الف جنيه.

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