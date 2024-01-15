بعد الأسعار الجديدة .. ما هي أرخص سيارة تقدمها بيجو في مصر ؟

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات، وصاحبة شعار الاسد الفرنسي الشهير، عدد كبير ومتنوع من الطرازات داخل السوق المصري، ولعل من ارخص هذه الاصدارات هي النسخة 301 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، والتي شهدت زيادة سعرية خلال شهر يناير الجاري قدرت بـ 70 الف جنيه عن جميع الفئات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2024، واحدث اسعارها الرسمية بعد زيادات يناير الجديدة.

بيجو 301 موديل 2024

المواصفات الفنية وتجهيزات بيجو 301 موديل 2024

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن وكاميرا خلفية.

محدد سرعة.

شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس.

امكانية طي المقاعد الخلفية.

نظام ترفيهي صوتي ومدخل USB.

مكيف هواء.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

بيجو 301 موديل 2024

جنوط 16 بوصة.

عدد 2 وسادة هوائية بالناحية الأمامية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

نظام إيموبليزر مانع للسرقة.

بيجو 301 موديل 2024

قوة إجمالية للمحرك 115 حصان.

سعة 1600 سي سي 4 سلندر.

عزم دوران 150 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار "دفع أمامي".

استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2024

اسعار ارخص سيارة تقدمها العلامة الفرنسية "بيجو" في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك بيجو 301 موديل 2024 بسعر 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيجو 301 موديل 2024 بسعر 949.990 ألف جنيه.