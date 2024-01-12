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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بيجو 408 موديل 2024 في مصر

بيجو 408 موديل 2024
بيجو 408 موديل 2024

تعتبر السيارة بيجو 408 موديل 2024 أحد أحدث إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في السوق المصري، وتتوفر بفئتين ALLURE PACK و GT.

بيجو 408 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2024

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2024 على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وزجاج خلفي داكن، مع اضاءة LED، وجنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2024

الطول الكلي 4.687 مم.

العرض الكلي 1.859 مم.

الارتفاع الكلي 1.478 مم.

طول قاعدة العجلات 2.787 مم.

سعة التخزين الخلفية 536 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لترا.

بيجو 408 موديل 2024

أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2024

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2,109,990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2,349,990 جنيها.

مصر بيجو 408 موديل 2024 بيجو 408 بيجو زمزم

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