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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار BMW X7 موديل 2024 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة BMW X7 موديل 2024 أغلى إصدارات الكروس أوفر المقدمة في السوق المصري، وتأتي مزودة بأحدث وسائل المعلومات والترفيه مما يوفر تجربة قيادة استثنائية، وهي تتوفر بفئة واحدة فقط.

 BMW X7

أسعار السيارة BMW X7 موديل 2024

تبدأ أسعار السيارة BMW X7  موديل 2024 في السوق المصري بسعر 7,950,000 جنيه.

 BMW X7

مواصفات السيارة BMW X7 موديل 2024

جاءت السيارة BMW X7 موديل 2024 بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل إلى 530 حصانا، 8 سلندر، وعزن أقصى للدوران يبلغ 750 نويتن متر، بنظام دفع رباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X7 موديل 2024، إلى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثوان، مع نظام دفع رباعي.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة BMW X7 موديل 2024 من الوقود نحو 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

أبعاد السيارة BMW X7 موديل 2024

الطول 5162 مم.

العرض 2000 مم.

الارتفاع 1819 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 221 مم.

طول قاعدة العجلات 3105 مم.

سعة خزان الوقود 83 لترا.

BMW X7 BMW BMW X7 موديل 2024 سائل المعلومات الكروس اوفر

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